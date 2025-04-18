余香凝扮男人無偶包 最緊要有喜感 黃德斌伙陳瑞輝演牀戲大呻不好受

【明報專訊】余香凝與黃德斌合演ViuTV劇集《麻甩媽咪》，分別飾演賢妻良母周暐程（程程）和麻甩的士司機陳永發（口水發），因一次交通意外，兩人自此命運交纏，口水發靈魂進入程程肉身，發展有笑有淚劇情。前晚一幕黃德斌拒讓自己遺體火化及與沈貞巧的父女戲感動不少觀眾，演技受讚賞。余香凝與黃德斌劇中要互相模仿，他們拍攝時有些戲被考起，余香凝初時未適應，要消化後再創造演繹方法，感激黃德斌幫助。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

余香凝與黃德斌受訪時談到拍攝心情，前者劇中要模仿黃德斌的言行舉止，她說：「導演叫我free style，粗魯一點便可，不需太麻甩。」問黃德斌有否給余香凝過兩招？他大讚對方聰明，不用他教，「拍攝前老師依我的舉動，設計了一套動作給Jennifer（余香凝），正式拍攝時，我覺得她有些位做得不太似，會給她做一次，她消化後再自我創造，學得好快，一睇就識」。余香凝感激黃德斌幫助，即使不用埋位，也站在鏡頭前看她演出，當發現肢體動作和語氣不像男人，會即時給予意見，「例如有場戲我為兒子出頭，黃德斌即場為我示範」。

余接女放學衝口而出講「黐鬼線」

余香凝首次模仿男人言行舉止演戲，初時十分緊張，不知該如何拿揑，摸索了數天才順暢。她不介意出來感覺「麻甩」，「導演也曾問我，會否擔心出來樣子不靚。其實我沒有偶包，最重要效果好睇，劇集有輕喜劇成分，最緊要有喜感」。

談到拍攝趣事？余香凝表示劇中要講一些屬於她與黃德斌的粗俗說話，如「圓咕碌」和「黐鬼線」等，可能太投入演出，有日接女兒放學，衝口而出講「黐鬼線」，她說：「我即時收回，不想其他家長覺得我粗魯。也因要模仿黃德斌的面部表情，發現額頭的皺紋深了！」

黃戴道具肚 學孕婦身體語言

問到平時是否很「麻甩」？余香凝笑稱在家中或與一班女性好友聚會時，心情放鬆會「麻甩」一點，笑言自己身高最似男人，嬌小玲瓏的女生都喜歡靠近她。黃德斌不覺現實中的余香凝很「麻甩」，認為對方只是不拘小節。

黃德斌劇中不用模仿余香凝，但要扮孕婦，做些女人懷孕時的身體語言，「她有教我懷孕時的動靜，我亦有戴道具孕肚，感受孕婦的辛酸」。他透露與陳瑞輝（Frankie）有場牀戲，今次是他首次跟男生拍牀戲，大呻不好受。牀戲是否激過《大叔的愛》？他笑說：「總之我就驚啦！」余香凝笑說：「當時我在身邊，用他的靈魂睇住件事，睇到我作嘔。」談到難忘事，兩人表示製作費有限，很多時要靠攝影師利用鏡頭交代，有些鏡頭出現穿崩，唯有試多幾次，幸好拍攝順利，就算跟小朋友做對手戲也順利完成，因小演員很聰明。

口水發接受自己死去感動觀眾

《麻甩媽咪》前晚播第3集，講述口水發未能接受自己死去，在靈堂上猛打自己遺體。鏡頭先出現程程跳上靈柩，猛搖躺在棺材的口水發，接着見到口水發激動狂打自己遺體，說自己未死。激動過後，他終於接受事實，在火葬場與女兒Rene（沈貞巧飾）一起按下火化按鈕。

不少網民讚黃德斌這幕戲演得好，他與沈貞巧的父女戲亦感人。有網民留言稱「呢集好sad，好似《破．地獄》」、「由唔想面對到接受現實，兩父女都做得好」。沈貞巧在社交平台留言：「讓我預演了一次人生必經的離別，願某天真的要經歷時，記得有一隻手一直陪伴着我面對脆弱與猶豫。」

余香凝 / 服裝：Maje Paris

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