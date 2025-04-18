姚焯菲伙《中年3》張與辰唱出真愛 怕醜劉洋不敢直視黃洛妍

【明報專訊】無綫歌唱比賽節目《中年好聲音3》周日（20日）一集展開10強淘汰戰，主題「聲夢合唱」，10名參賽者各與一名《聲夢傳奇》系列畢業生合唱。

黃博林智樂搞喊森美

大熱黃博與有「寶藏新人王」之稱的林智樂合唱蘇永康和陳潔儀《來夜方長》，自封表演是「輕飄飄的歌劇」，林智樂出賽前表示希望可以為「高分王」黃博爭取首個100分。兩人一開場各自以靚聲大玩和音，演出後評審森美一度被觸動至眼泛淚光，他說：「你第一句嘅時候，我眼淚爭啲流喇！」肥媽（Maria Cordero）亦肯定二人的靚聲，「兩個獨自把聲係好靚嘅」。

劉洋伙黃洛妍（Janees）合唱林隆璇和李聖傑《你那麼愛她》，表現怕醜的劉洋搶去一班評審的注意及焦點，肥媽說：「劉洋有啲怕醜，佢都唔夠膽直視Janees，唔好怕醜啦，捉住隻手喇！」張佳添形容劉洋對着女仔唱歌時，好似「史力加」談戀愛。

張與辰姚焯菲獲一致好評

張與辰與姚焯菲（Chantel）年齡差一大截，不過合唱古巨基和梁詠琪《許願》時，被指異常地有愛情感和火花，配以姚焯菲的甜美笑容，獲得評審近乎一致好評。肥媽搞爛gag說：「好好聽，佢哋係牛油果油溝橄欖油。」張佳添笑言感覺到有些真愛在裏面。出名手緊的周國豐亦給予高度評價，「淨係聽聲，一路令我信服你哋係一對戀人。每人都要處理好多和音部分，兩個都處理得好好，暫時係這晚表現最好一對。」

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