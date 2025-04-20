難打破黃博99分紀錄 張與辰盼平起平坐

【明報專訊】無綫昨日於將軍澳的商場舉行《中年好聲音3》10強見面會，吸引大批粉絲到場支持。5月11日於啟德體藝館舉行《中年好聲音3登峯之戰》決賽，會有逾7000名觀眾見證最後7強王者誕生，監製吳國華透露邀得羅志祥（小豬）評審快歌。大熱黃博自詡唱快歌都得，面對小豬也不會驚，但會先努力爭取進入決賽，之後才好好準備練舞。

記者：林祖傑

10強參賽者趙浚承、善玥澄、曹越、王鄭浚仁、李金凱、陳芷盈、劉洋、張與辰、占士丁丁及黃博分別上台答謝粉絲。張與辰獲最多粉絲舉牌支持，表示粉絲前一晚到場排隊，等了10多小時霸靚位，更送給他喜歡的卡通公仔，參賽至今已收到30多個公仔。他表示沒想過打破黃博紀錄，做好自己每件事最重要，「見到她獲99分都驚，當然希望有日可以跟她平起平坐，這樣已經開心滿足」。問對自己的舞技可有信心？他說：「還可以！好似兩支筷子係咁揈咁囉！因為太瘦，手腳又長。」

黃博：老公為我付出很多

黃博上台再獻唱獲破紀錄99分的《這一個夜》。提到該比賽片段成為網上熱搜。黃博說：「感恩大家支持，當時只想放盡來唱，展示一個新的黃博。（是否增添爭勝信心？）我很感恩大家在分數上的肯定，覺得自己仍要不斷進步，至於取得滿分就不敢奢望，只想做到不留遺憾，唱好每首歌。」

黃博的老公前來舉牌撐場。她表示老公心痛粉絲前一晚到來排隊，故一早起身到商場為粉絲打點，感謝老公為她付出很多。

李佳自爆幫占士丁丁報名

兩名師姐李佳與安雅希到場獻唱，她們均表示喜見參賽者一屆比一屆多粉絲。問到10強當中睇好誰奪冠？安雅希選張與辰、陳芷盈及占士丁丁；李佳稱心水同樣是占士丁丁，還有黃博，她說：「我在澳門表演時已認識占士丁丁，今次也是我幫他報名，他一直是個很勤力又懂得搞氣氛的歌手。比賽唱得好之餘，還要看臨場發揮。也一直看着黃博成長，覺得她唱得非常好，好大機會奪冠。」