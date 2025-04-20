新歌被質疑抄襲 李駿傑：我很抱歉

【明報專訊】MIRROR成員李駿傑（Jeremy）日前推出自己作曲的跳唱歌《Tie Me Now》，在社交平台分享作曲靈感，稱冲涼時哼了chorus一段，隨即穿衣服並在電腦枱前準備記下來，剛巧他的貓咪Nana叫了他一聲， 因此chorus以La為主調。不過《Tie Me Now》推出引起熱議，網民質疑他抄襲韓團Stray Kids歌曲《Red Lights》，指兩首歌的前奏部分有八九成相似，連唱和尾音的處理，甚至MV也有模仿之嫌。

Stray Kids的粉絲要求Jeremy道歉及將歌曲下架，他的社交平台被攻陷，有留言《Tie Me Now》是《Red Lights》中文版，又有說：「聽住《Red Lights》冲涼作咗首廣東話cover？」Jeremy的粉絲力挺偶像表示信任。Jeremy沉默了一日，昨日在社交平台回應，表示沒有任何抄襲的意圖。他寫道：「《Tie Me Now》是我首次創作的快歌，看到網上指我的歌曲與其他歌曲存在相似，樂迷之間亦因我而緊張和爭論，我看到時很難過。這次的作品令大家引起疑惑和爭拗，這些都絕對不是我想看到的，我亦沒有任何抄襲意圖，造成大家的失望和不快，我很抱歉！」

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