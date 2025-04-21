張智霖除膽石康復進展良好 袁詠儀怕被嫌棄拒「妻管嚴」

【明報專訊】袁詠儀和「翻版林明禎」黃潔琪（Miko）昨日到尖沙嘴出席馬來西亞電影《OMG！阿媽有喜》復活節優先場，張達明和蔡一智等現身撐場。袁詠儀戲中差不多素顏上陣，稱為配合角色不介意，「邊有阿媽響屋企化行妝，其實都有化妝，不過好淡，今次角色的服裝和打扮，完全是挑戰自己，真的好刺激，不過角色需要，造型會令我更加入戲」。黃潔琪片中有很多cosplay，還要常與飾演媽媽的袁詠儀頂嘴，自言本身頂嘴不叻。袁詠儀稱黃潔琪現實中性格與角色很大分別，「她最初一收工就走，原來趕住返屋企或去運動，發現她是宅女一名，之後刻意要求她留低，陪我們飲酒傾偈，夜了返屋企，慢慢變壞」。

袁詠儀早前與老公張智霖（Chilam）結伴到浙江普陀山參拜祈福，被拍到全程十指緊扣。她透露每年都會去普陀山，對他們而言如春遊活動，行山祈求健康和食齋，笑言十指緊扣全因人太多驚走失。袁詠儀自爆曾誠邀兒子同行，但對方已長大，假期有自己活動，不理睬她。問到是否因張智霖早前在內地做膽石手術，祈福求健康？她說：「其實年年都求，覺得年紀有番咁上下，健康好緊要，食得瞓得玩得就已經好好。他康復進展良好，攞咗粒石出嚟之後，如果乖乖哋食嘢，希望不會翻發。之前他太任性，如果想再試痛7粒鐘咪再係咁食囉！成日講，都唔想佢覺得個老婆好煩，我只會畀個凌厲眼神提一提佢。」

袁詠儀讚黃潔琪對答得體

黃潔琪對於被封「翻版林明禎」不抗拒，「我知道有這個稱號，但不認識對方，似不似見仁見智。可能媒體對我比較陌生，因稱號而對我多了認識，也不是一件壞事」。袁詠儀大讚黃潔琪答得很得體，笑說：「如果我這個年紀識得咁講嘢，就不會得罪咁多人！」

記者：林祖傑