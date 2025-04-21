【開箱】《鬥戲影業》 電影製作真人騷 笑對行業困境

【明報專訊】香港電影人近日感慨業界正值冰河期，開戲艱難，若看過《玩謝華爾街行動》薛夫洛根（Seth Rogen）創作、編劇、執導、監製及主演的《鬥戲影業》（The Studio），會否找到丁點共鳴？《鬥》劇上月26日在影視串流平台Apple TV+上架，全季10集，已播出一半，講述電影公司製作部新任主管面對業界正經歷快速的社會和經濟變革，如何讓公司避免陷入困境；每集獨立單元，以快速節奏和搞笑方式，帶出電影業界遇到的不同難題；若是荷李活影迷及熟悉其運作，應看得更投入開懷，單是頭5集10多個客串的導演與明星，已值回票價，難怪在爛番茄網站專業影評得分高達96%。

群星導演客串

《鬥戲影業》每集有不同主題，譬如首集談及藝術與商業，還請來《賤鄰》系列導演尼古拉斯史托勒（Nicholas Stoller）及金像導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）粉墨登場。講述電影公司Continental新任CEO（拜仁康斯頓飾）解僱製作部主管Patty（嘉芙蓮奧哈拉飾），讓後者徒弟Matt（薛夫洛根飾）頂上，條件是開拍的新片必須以飲品Kool-Aid Man標誌人物為主角，依然相信藝術風骨的Matt勉強答允。Matt的副手Sal（艾奇巴倫賀斯飾）找來尼古拉斯史托勒執導，並按照Kool-Aid Man構思故事大綱，同時Matt知道馬田史高西斯寫好劇本以瓊斯鎮大屠殺為背景，認為後者比飲品贊助的商業片更有價值，於是開價買下劇本。可是不論Sal、行銷總監Maya（嘉芙蓮漢恩飾）都反對，跟Griffin會面後更明白公司以錢先行，於是出賣了馬田。

第2集剛履新的Matt仍滿腔熱血，知道《沒有聲音的女人們》導演莎拉保利（Sarah Polley）正拍攝的愛情片有一鏡到底的場面，一意孤行要到現場視察，但無論莎拉或女主角《從前的我們》李姬蒂（Greta Lee）各懷鬼胎，莎拉想公司撥款讓她買下滾石樂隊歌曲版權，可用於片中。李姬蒂則為了宣傳新片期間可使用公司的私人飛機，兩女分別假意奉迎Matt，但他興奮過頭，經常壞了拍攝進度；而資源有限，又快將日落恐不夠光，製作組開始光火，Matt最後被迫落荒而逃。這一集體現了片場的運作，因《混沌少年時》最近帶起的長鏡拍法，此集也有局部示範。

幼稚鬥氣帶出世代之爭

第3集，《有你終生美麗》金像導演朗侯活（Ron Howard）和《美國隊長4：勇敢新世界》安東尼麥奇（Anthony Mackie）客串演回自己，故事則道出說真話的重要；講述朗侯活新片《Alphabet City》放映試片給Matt團隊觀看，開場兩小時很精彩，最後一小時卻是災難，但衆人都不敢當面告訴朗侯活，包括男主角安東尼麥奇。

第4集，身為管理階層的Matt，再次面對藝術與商業上的矛盾；他一直支持菲林拍攝，但成本較高，所以《別擔心親愛的》奧莉菲亞維特（Olivia Wilde）執導的新黑色風格偵探片煞科宴要取消，同時該片其中一卷菲林失蹤，為免重拍，Matt與Sal四出尋找，並懷疑跟導演不和的男主角《阿媽戀上我波士》碩克艾佛朗（Zac Efron）盜取，最後真相有點出人意表，但結果顯示Matt真心愛電影也尊重導演。

第5集比較像辦公室鬥爭，Sal與經驗較淺的Quinn（齊絲溫達斯飾）分別向Matt推薦自己心儀導演的新拍攝計劃，結果演變成Sal與Quinn互相整蠱鬥氣，更令影視串流平台Netflix正在拍攝的劇集「冧景」，遭對方追究到底。兩人鬥氣的過程有點幼稚，不過當Quinn問Sal為何不讓她如願找自己欣賞的導演開戲時，Sal稱Quinn讓他想起自己女兒對他冷淡和鄙視的態度，這一集在笑聲之中也看到世代與性別之爭。餘下5集還會談及什麽電影圈話題，值得期待。