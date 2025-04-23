郭富城送個心畀方媛賀結婚8周年 細女跳舞有天分「因為佢係我個女」

【明報專訊】郭富城（城城）昨日以代言身分出席洋酒品牌活動，稱廣告理念「敢挑戰，再超越」，與其工作態度不謀而合。他表示喜歡飲酒，亦有收藏名酒，「每逢節日和生日，朋友都會送我名酒，平時工作忙，放假會飲點酒放鬆。（會否與太太方媛摸酒杯底？）絕對會。（有否酒後說了不該說的話？）我一向坦誠，什麼都講」。他自稱酒品好，且量力而為，不會酒後失儀。提到日前與太太慶祝結婚8周年，他在社交平台公開放閃？城城表示當天吃法國餐慶祝。送了什麼禮物給太太？他說：「送咗個心，大家有互送禮物，但想保持神秘感。」

城城表示7月完成澳門演唱會壓軸篇，9月啟動內地巡迴演唱會，最近不停開會做準備。提到農曆新年陪太太回鄉度歲，被指豪派每封4位數字利市？他表示已過去不講了，若時間許可，每年都會盡丈夫責任陪太太回鄉過年，因太太是傳統中國女性，會思念家鄉。早前方媛上載細女Charlotte跳舞短片，被指甚有爸爸風範，是否親自教授？城城大讚細女，稱她在網上自學，平時在家晚飯後會跳舞給他們欣賞，他甜絲絲說：「享受天倫之樂是愉快事。」問到細女可有跳舞天分？他笑說：「無辦法，因為她是我個女。（可以做接班人？）不知。（可以超越他？）無可能，將來就不知。大女則喜歡畫畫，她們現在就讀國際學校，興趣方面就要父母去發掘及培育。」他稱兩女兒平時很早睡覺，但他舉行演唱會時，總會留在後台等完騷，然後跟他擁抱和惜惜才肯回家。

爭金像影帝「有信心但不可爆棚」

城城憑《臨時劫案》角逐今屆金像影帝，他稱會出席周日舉行的頒獎禮，太太不會陪同行紅地氈，「電影工作不會帶家人出席」。問他可有信心獲獎？他認為做演員多年，信心一定要有，但不可以爆棚，抱平常心。他透露剛在西安拍竣電影，飾演從未演過的裝修判頭，還要追債，幾有趣。提到王晶在網上頻道大讚城城不斷突破自己。城城說多謝，會繼續努力、投入和認真工作。王晶批評姜濤，叫對方滾出娛樂圈？城城說：「略略睇過，沒深入了解，所以不評論。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com