不知鄭中基每月8000元贍養費傳聞真確 好友鄭文稱余思敏全心照顧子女

next

【明報專訊】53歲鄭中基(Ronald)與45歲余思敏結婚逾13年,今年2月傳離婚,兩人未有表態,直至本月15日,鄭中基與余思敏分別現身灣仔家事法庭出席閉門聆訊。鄭中基對傳媒追訪感愕然,未有回應是否辦離婚手續和爭子女撫養權,只重複反問記者如何得知閉門審訊一事。昨日有周刊報道稱余思敏向朋友吐苦水,表示鄭中基給子女的贍養費每人8000元,難以應付兩孩子日常開銷,由於鄭中基出手太低,兩人未能達成共識鬧上法庭。余思敏好友鄭文對有關贍養費傳聞存疑,「我係Sammie(余思敏) 朋友,佢都無話我知,周刊又點知?」她稱只知道余思敏全心全力照顧子女。

娛樂組

鄭中基與余思敏2011年結婚,育有一子一女,去年8月鄭中基於社交網公開指摘合作10年的經理人何慶湘「工作及道德操守有問題」終止合作,隨後再發聲明,自爆患抑鬱症和酗酒問題,暫停演藝工作,太太陪伴到美國接受戒酒療程。不過今年2月傳出兩人離婚消息,他們未有表態,及至近日鄭中基回港,余思敏上月45歲生日,在社交網貼出與子女一起吹蠟燭慶生合照,發文表示:「Happy Birthday to me. Start a new chapter.」夫妻被發現已互相取消追蹤社交網。鄭中基本月15日更被影到現身家事法庭,離婚傳聞甚囂塵上。

鄭中基湊仔放學化身「暖男爸爸」

昨日有周刊報道,影到鄭中基日前獨自湊仔,指他身材暴瘦,面容憔悴,但一見兒子便「暖男爸爸」上身,相中見他乘坐7人車接送囝囝放學,不單幫忙孭書包和拎樂器,還與兒子手拖手步出學校,洋溢父愛。報道又指余思敏就與鄭中基離婚一事向朋友吐苦水,稱對方給子女的贍養費每人8000元,兩孩子學費近萬元,還有補習和興趣班,鄭提出的金額不足以應付日常生活,為此只好循法律處理。報道稱鄭中基父親鄭東漢很緊張一對孫子女,有傳他要鄭中基力爭子女撫養權,希望小朋友在鄭家成長。

鄭中基何慶湘疑未斬纜

據周刊報道,鄭中基去年與經理人何慶湘劃清界線的聲明,是余思敏代筆,有知情人士透露,鄭中基與何慶湘疑似「掟煲唔掟蓋」,鄭赴美前舉行的演唱會,何慶湘還陪伴在側;現已轉職電影公司的何慶湘私下仍有協助鄭中基。余思敏與鄭中基美國戒酒之行,更令夫妻關係跌至冰點,有指兩人在美期間,因鄭中基認為被迫做他不想做的事,二人吵鬧更多,令感情決裂,離婚收場。

鄭文稱余思敏性格單純

余思敏好友鄭文有份為對方慶祝生日,昨日被問及有關余思敏為離婚贍養費吐苦水傳聞,鄭文回應《明報》稱余思敏沒有向任何朋友透露內情,「我從未聽過Sammie講有關官司的內情,佢連我都冇講,我都唔知。以我認識的Sammie性格單純,關於贍養費連我係佢朋友都沒有透露我知,唔知周刊係點知呢?我只知道Sammie全心全力照顧小朋友,唔容易!」