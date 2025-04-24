永野芽郁已婚田中圭拖手照曝光 否認一腳踏兩船約會韓星金武俊

【明報專訊】《工作細胞》25歲日本女星永野芽郁近年片約不斷，人氣急升，《週刊文春》昨公開她與《大叔的愛》40歲已婚男星田中圭的拖手及貼頭合照，指兩人發展不倫戀，該雜誌更圖文並茂指女方疑一腳踏兩船，與TBS電視台新劇《Caster》26歲韓星拍檔金武俊在家中密會；田中圭最初受訪時稱「我們確實很親密，不過都已經結束了」，其後三方均否認相關報道。

文：蘇珮欣

永野芽郁童星出身，憑NHK電視台晨間劇《半邊藍天》嶄露頭角，近年成為日本藝能界最搶手女演員之一，單是近半年便有電影《工作細胞》、網劇《要是晴天就好了》及TBS《Caster》播出。田中圭2011年與日劇《率直男人》拍檔田中廣美結婚，後者婚後息影，並育有兩女。26歲金武俊曾演韓劇《無法抗拒的她》及《由零開始愛上你》，近年往日本發展，演出過日劇《黑色止血鉗2》。

演出《接棒家族》相識 互有好感

《週刊文春》報道田中圭好友爆料，稱他與永野芽郁2021年因合演電影《接棒家族》而相識，當時關係已好到讓周圍的人擔心，不過兩人去年9月才正式交往，報道指田中圭更有女方寓所門匙。《週刊文春》獲得永野芽郁及田中圭親密合照，包括去年10月28日永野芽郁用手機拍下與田中圭牽手的合照，另一張則是去年萬聖節田中圭在女方家中頭貼頭的合照。田中圭好友透露，當時二人無懼外人目光，經常公然「放閃」，去年聖誕節他們更到主題公園約會，不過全程戴帽及口罩，故沒有被認出。報道指永野芽郁開始覺得不倫戀不當，希望與田中圭保持距離，重新思考彼此關係，未幾被發現與《Caster》韓星拍檔金武俊約會。據報本月初金武俊到訪永野芽郁寓所密會8小時，並連續兩晚到訪女方家。

稱「已結束」歸還鎖匙

另一方面，《週刊文春》本月中偷拍到永野芽郁和田中圭相約幾名朋友到東京的高級餐廳聚餐，飯後兩人再到酒吧，女方更被拍得購買牙刷，田中圭則在女方家留宿。記者追訪從永野芽郁家中離開的田中圭，後者矢口否認雙方發展不倫戀，也沒有女方家鎖匙，聲稱喝醉了獲女方照顧；又表示自己行蹤，妻子不知情，未來會避免跟女方見面。記者再三追問下，田中圭表示「我們確實很親密，不過都已經結束了」；稱再見面因為仍保持好友關係，並承認已歸還女方家的鎖匙。記者再問田中圭與永野芽郁是否本月一度進入「冷靜期」，田中圭多次驚呼「為什麼你們會知道？」

田中圭事務所表示相信他沒出軌，承認他酒量差，又愛喝酒，經常因此失儀，但近年已有改善，「出軌一事相信是誤會，不過即使是誤會，行為本身已構成問題，會嚴格要求本人自省」。永野芽郁方面表示田中圭是其前輩，二人沒有交往，但承認金武俊的確曾到訪其寓所，不過當時她家人及好友都在場，二人亦非戀人關係。事務所稱已警誡永野芽郁，其行為易惹起誤會，對爆出緋聞感抱歉，稱她會好好反省，今後多加注意言行。金武俊方面同樣澄清沒跟永野芽郁交往，承認曾到訪女方寓所，「當時她母親也在場，對我十分親切，永野芽郁是我非常尊敬的演員，我們之間並無交往」。

日媒指3名當事人均否認緋聞，外界似乎並不相信，指出軌的田中圭應賠償妻子；又指永野芽郁與田中圭有不少廣告，代言合約恐怕受影響。部分廣告商稱會關注事態發展。