金秀賢連累《山寨人生》無限期停拍

【明報專訊】《殺手代父》金賽綸今年2月陳屍住所，終年24歲，其遺屬透過YouTube頻道「橫豎研究所」（下稱「橫豎」）公開她15歲開始跟《淚之女王》金秀賢拍拖6年的證據，後者澄清二人由2019年夏天到2020年秋天交往，強調女方當時已成年。事件現演變成法律戰，金秀賢起訴「橫豎」及金賽綸遺屬，後者則向另一YouTuber李鎮浩提告。韓媒《SPOTV NEWS》昨報道，金秀賢主演影視串流平台Disney+韓劇《山寨人生》，原定今年上半年播出，早前表示會延期，最新消息稱《山》劇無限期停拍。據報製作公司一直就檔期及重啓拍攝等事宜商討，又指《山》劇本完成並已拍至尾聲，但受主角金秀賢的醜聞影響，決定無限期停拍，據稱攝製隊及工作人員已轉投新工作。《山》劇一連兩季製作費600億韓圜（約3.2億港元），若因金秀賢的醜聞胎死腹中，他恐要賠償兩三倍違約金，總額或高達1200億至1800億韓圜（約6.5億至9.8億港元）。

另一方面，YouTuber李鎮浩前晚公開金賽綸生前的對話錄音，她曾向朋友透露與丈夫有矛盾，指丈夫傳來短訊，內容是某YouTuber說她壞話的影片。李鎮浩認為金賽綸輕生原因是網絡惡意抨擊及與丈夫之間的矛盾所致。