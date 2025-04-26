許冠文劉青雲強強對決爭金像影帝 谷祖琳衝女配信心十足 最想「一家三口」攞獎

【明報專訊】第43屆香港電影金像獎頒獎典禮明天（27日）假文化中心舉行，最佳男主角被視為《破．地獄》許冠文與《爸爸》劉青雲之爭，《臨時劫案》郭富城與《九龍城寨之圍城》林峯表現亦相當突出，被視為黑馬；《看我今天怎麼說》游學修面對前輩強敵，得獎機會被外界看淡。劉青雲已率先在香港電影評論學會大獎及亞洲電影大獎稱帝，有信心再次奪獎。在香港電影導演會年度大獎獲最佳男主角的許冠文對攞獎抱平常心，稱最重要欣賞沿途風景。郭富城與林峯均抱平常心。游學修稱入圍是很大鼓勵。

記者：柯美

許冠文在第一屆金像獎憑《摩登保鑣》登上影帝寶座，相隔43年再憑《破．地獄》角逐影帝殊榮，戲中他收起笑匠本色，演喃嘸師傅郭文，演技精湛，電影叫好叫座，被視為大熱。他說：「今次演完全沒喜劇元素的電影，真是很高難度，演出時沒太大信心。之前攞了一個獎，未必等於再有獎攞，拍完這部電影，令我明白人生最重要欣賞沿途風景。」

林峯入圍感榮幸 郭富城平常心

劉青雲在《爸爸》演出細膩令人動容，他說：「對自己一直有信心，不會視對手為敵人，更加不敢跟大前輩許冠文比較，他是喜劇泰斗，拍過不少賣座喜劇，今次他在《破．地獄》表現出色。」林峯說在《九龍城寨》已用盡心力去演，入圍已感榮幸，若得獎就錦上添花。郭富城表示做演員信心一定要有，但同時亦學識面對獎項抱平常心。

女配角方面，《爸爸》谷祖琳決戰《我談的那場戀愛》鄧麗欣、《從今以後》李琳琳及《破．地獄》梁雍婷、韋羅莎。谷祖琳在香港電影導演會年度大獎獲最佳女配角，賽前呼聲最高。入行20年首獲提名，她說：「有很多人讚我演得好，因睇到一個好不同的我和劉青雲，大家沒刻意設計角色，搏命去演。喜出望外是很多人接受我這種演繹方法，我樣子生活感較重，適合演『金燕』這類角色。」她透露以前曾懷疑自己識演戲與否，現在終於獲得認同，為她打下強心針。她表示有信心勝出：「獎不是代表我，是我代表個獎，得獎與否都不會影響我的信心。能獲獎會好開心，因有機會上台多謝想多謝的人，但我沒想定得獎感言。好多謝投我一票的人，我是個體，沒公司支援，真的一票難得。」

谷：蘇文濤是演戲天才非符碌

谷祖琳表示看過入圍電影，覺得對手好優秀，演得好好，誰得獎也開心，她笑說：「當然想自己攞啦，最好『老公』劉青雲和『兒子』蘇文濤一家三口一齊攞；青雲完美示範演戲可以這樣，蘇文濤是演戲天才非『符碌』，導演跟他講完，他每場戲都有進步，完全做到導演要求，例如在法庭陳述弒母那幕，他好平淡，但又令人毛骨悚然。」

李琳琳首獲提名不奢望攞獎

逾30年沒幕前演出的李琳琳，復出電影《從今以後》即獲提名，她既驚且喜，稱從沒想過獲提名，今次是她從影60多年以來首獲提名，很有意義，是演藝生涯美好回憶。她表示答應演「胡碧玉」，沒考慮角色性取向問題，反而覺得具挑戰性，但確有點戰戰兢兢，擔心自己演戲方式過時，做得不夠好，令整部電影失色，「我以前的演法是不及格，但在導演指導下發覺演戲不是太困難，要我不做戲才是困難，是一個好好經驗」。她笑言幸好領悟能力不弱，達到導演要求。不過她沒信心亦不奢望攞獎，稱入圍都是年輕演員，各有成績讓評審看見，她反而似新人。

最佳男配角方面，《虎毒不》盧鎮業被《九龍城寨之圍城》古天樂和伍允龍、《破．地獄》朱栢康和秦沛夾擊，盧鎮業笑說：「《虎毒不》才剛上映，面對兩部過億票房電影，這樣已值回票價。兩部片我都有睇，對手的演出好好，令我印象深刻，我能參與其中已開心。」他稱拍戲10多年，去年憑《年少日記》角逐金像獎最佳男主角才被外間留意，其實連同《叔．叔》，今次是他三度獲金像獎提名，「遇到好好製作團隊，好高水準」。被指陪跑？他不介意，認為最重要有得跑，「對手演出真的好精彩，像《破．地獄》秦沛戲分不多，戲中許冠文離世他現身靈堂那幕，看到他對朋友思念、可惜，好勁」。

盧鎮業爭男配：最重要有得跑

朱栢康在香港電影導演會年度大獎先奪最佳男配角，被睇高一線。伍允龍與古天樂在《九龍城寨之圍城》飾演「王九」和「龍捲風」表現突出，近期更紅到日本。秦沛是金像獎常客，在《破．地獄》戲分較少，不知會否影響分數。

（香港電影金像獎前瞻）