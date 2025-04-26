謝霆鋒啟德騷一衫到尾唱29首歌 「脊柱」Mic Stand騷後拍賣行善

【明報專訊】謝霆鋒一連4場《Evolution Nic Live進化演唱會》前晚在啟德主場館開鑼，全晚唱出多首令人回味的經典歌，包括《一擊即中》、《玉蝴蝶》、《邊走邊愛》等。當獻唱出道作品《潛龍勿用》時，他背起結他，踏在伸延舞台巨型裝置的頂層位置，旁邊不停射出火花製造視覺效果，霆鋒說：「第一次站在這位置綵排時，內心爆出10句粗口，希望大家心情都同我一樣想講粗口。」然後他提出在不同位置跟觀眾自拍留念。

壓軸唱《活著VIVA》全場尖叫

霆鋒從高空降回地面，在伸延台走到盡頭位置，台下企位觀眾即衝到台邊，拿手機近距離影偶像。霆鋒鞠躬多謝藝術家為他特別設計以人類脊柱為創作靈感的Mic Stand，表示演唱會後會拿去拍賣，所得款項捐去幫助小動物的慈善機構。他望向某位置大叫「媽」，未知是否叫媽媽狄波拉，還興奮主動走近粉絲握手。霆鋒全晚唱29首作品，九成是廣東歌，兼且全晚無換過衫；唱到最後一首《活著VIVA》，呼籲全場起身合唱，氣氛推向最高峰，台下歌迷瘋狂尖叫。他唱完離開舞台未有「安歌」，演唱會約晚上10時17分結束。

霆鋒完成首晚演出在社交平台分享多張照片及片段，讚大家好有火。他稱20多年來一直不願意開平凡的「集體回憶」，直到與團隊精心設計、完成滿意的舞台，單是舞台燈超過2800盞，才敢獻畀大家今次的演唱會，希望帶來的體驗獨一無二，「一起寫下華人香港演唱會開館的新一頁」。

容祖兒：等25年都值得

容祖兒看霆鋒演唱會跳足全場，說嗌到差點失聲，「謝霆鋒以為淨係你喺台上唱到索氣呀？我哋做觀眾都爭啲斷氣啊！」她全晚激動又感動，稱大家等25年都值得，為他驕傲。她唯一不滿意是霆鋒無唱《壞習慣》。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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