余香凝想與胞妹演母女 廖子妤預告金像戰衣「露骨」

【明報專訊】余香凝與胞妹余潔滢，聯同廖子妤及徐頴堃等出席品牌活動。余香凝主演ViuTV劇《麻甩媽咪》正熱播，她讓兒子客串，被讚乖巧沒喊又夠淡定，她稱兒子看電視見到自己只懂哈哈笑，也不記得有否收監製利市當報酬。原來她從未跟細妹合作拍戲，笑言如有機會演母女也不介意，「只要化老妝就似母女，再加埋我真女兒，可演三代」。她下月與細妹飛新加坡快閃3日旅行，順道欣賞Lady Gaga演唱會，享受私人時間，子女交由丈夫和媽媽照顧。問到丈夫是否購入市值逾2000萬元豪宅？她稱不是近期的事，視之為安樂窩，最緊要一家人住在一起，無論哪處都是夢想地方。

廖子妤擔任金像獎頒獎嘉賓，男友盧鎮業憑電影《虎毒不》入圍角逐最佳男配角，她拒透露會否陪男友行紅地氈，預告會穿性感戰衣，笑言將會很「露骨」，但會保留莊重感，不用事先給男友過目，盼周日舉行頒獎禮不下雨。

徐頴堃讚胞兄緋聞女友姚子羚靚女

徐頴堃參演電影《送院途中》將上映，首次與古天樂演對手戲，讚對方好人。提到哥哥徐偉棟傳與姚子羚拍拖，她避談，只稱常在電視見到姚子羚，在街上也碰見對方，讚很靚女，「最重要哥哥開心和健康」。會否想快些有個大嫂惜她？她說自己惜自己就得，想給哥哥多些空間。

記者：林蘊兒