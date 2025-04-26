【娛樂場】《Skylight 天色 2025》載譽重演 王菀之：再次投入真感情

【明報專訊】英國劇作家David Hare的經典舞台劇《Skylight》榮獲羅蘭士奧利花獎「年度戲劇大獎」及「傑出首度合演大獎」，被譽為當代劇場瑰寶。港版《Skylight 天色 2025》由司徒慧焯執導，王菀之翻譯劇本及主演，聯同謝君豪與李琛瑜演出，將一段糅合矛盾與激情的複雜情感，再次活現舞台。

舊情人久違的對話

王菀之與謝君豪2023年首演《Skylight 天色》，口碑甚佳，其後在深圳萬象天地劇場演出，將港式舞台魅力帶進內地觀眾視野。《Skylight 天色 2025》載譽歸來，將於7月17至24日在演藝學院廖湯慧靄戲劇院公演。故事講述一個風蕭蕭雪飄飄的傍晚，事業有成、魅力十足的餐飲業大亨Tom（謝君豪飾）敲響了舊情人Kyra（王菀之飾）的門，妻子剛離世不久的他試圖與Kyra重燃舊情；Kyra在中學任教，過着簡樸生活，仍然對Tom有着複雜的感覺，對於他的出現感驚訝卻又不知所措。隨着Tom和Kyra對話展開，他們討論過去的愛情、分手的原因，以及彼此價值觀和生活觀。這場久違了的對話，讓他們重新評估彼此，以及對愛情和幸福的看法，他們試圖彌補過去的錯誤和失去的愛情，同時也面臨着社會階級和價值觀的衝突。

王菀之說：「《Skylight 天色 2025》表面上是一個愛情故事，但故事層層堆疊，包裹着父子情、姐弟情，還有不同階層之間的價值觀衝突。在這些情感關係背後，蘊藏着更深層的社會觀察與人性思考。」她形容角色之間價值觀鮮明，觀眾代入不同角色時，將會產生共鳴與衝擊。她感謝劇迷支持，「一部劇能夠持續演出，是一件非常幸福的事」。她表示《Skylight 天色 2025》對演員的要求極高，正如謝君豪形容是「教材級」劇本，每次重演對她都是一次修煉及學習。

謝君豪：沒停止探索角色

謝君豪稱能夠再度重演，是難得的享受與挑戰，「從2023年香港首演，到2024年深圳演出，雖然只相隔幾個月，但我一直沒有停止探索角色的可能性。我不斷查找資料，甚至特意找來熟悉英國文化的英文老師，希望更深入了解劇中的背景與人物。到底這角色為何會有這樣的行動和語言？他的內心世界是怎樣的？當我慢慢找到答案，角色也變得更立體、真實。長時間從事舞台創作，偶爾也會感疲乏，但每次重新排練，又讓我再次確信，只有不斷排練，我們的戲、角色、演技，甚至我們作為演員本身，才會真正有所成長」。

王：全新角度重新投入角色

王菀之認為重演最大挑戰是以全新角度重新投入角色，雖然已熟悉劇本，不用再花太多時間記台詞，但她希望演出能帶來新的生命與更深的情感，「隔了一年再演，心態都不同了。對我來講，Kyra不再是初次面對傷痛，而是再次被拉回記憶深處。今次我會再一次以她的身分被傷害、再一次投入真感情」。她相信觀眾會感受到角色的成長，「可能我都成熟了、理解多了。究竟傷會更深，還是變得堅強？我都好想知。可能觀眾都會感覺到跟角色一齊經歷、一齊成長」。