【娛樂場】YEAHS少爺占何兆基 首出專輯兼開騷

【明報專訊】少爺占（甄子康）有多重身分，是商台叱咤903的DJ亦是節目監製，是組合3P、野仔、ILUB成員外，2023年他跟樂隊野仔成員何兆基（Chris）組成YEAHS，同年在九展舉行《When We Were Wild Live0》音樂會。YEAHS相隔兩年有新搞作，將推出首張專輯《大致上完美》，收錄兩年來製作的10首歌曲，並於6月舉行兩場《YEAHS Near Perfection Concert 2025》。

VIP門票9分鐘售罄

YEAHS再舉行演唱會，早前率先發售VIP門票，9分鐘售罄，公開發售門票日期是明天（28日）。對於兩場VIP門票火速售罄，少爺占感激粉絲支持，他說：「我成日都以為啲粉絲已經移晒民，原來仲喺度，多謝粉絲對我哋YEAHS嘅支持！」他又稱演唱會延續專輯《大致上完美》主題，希望為粉絲帶來一場「完美」的演唱會。他稱未能成功搶購VIP門票也不用失望，演唱會最重點環節是唱歌與樂隊演出，他也考慮為入場觀眾準備小禮物。

少爺占透露演唱會除了演繹多首新歌外，亦會揀選粉絲期待已久的歌曲，「兩年無同大家見面，其實我哋無真正休息，用咗成年嘅時間做多咗6首歌，即係𠵱家YEAHS自家作品都有10首。為咗今次演唱會，仲特登做一啲現場好好玩嘅歌，例如《流星劃過富士山》同《你在堅持什麼？》。兩首歌都有好多弦樂嘅部分，希望大家聽live會好激昂同好感動」。少爺占透露還會選唱久違嘅經典歌，如好多粉絲點唱《中學生應該談戀愛》；此曲是十多年前「野仔」的歌，Chris作曲，少爺占填詞。

林一峰疑任嘉賓

演唱會亦會揀選野仔時期的歌曲，以及為林一峰及其他人填詞的作品，少爺占更考慮邀請特別嘉賓驚喜現身，「例如林一……我只會講到呢度啫，可能，唔知，未必，應該，或者，會有嘅」。他未直接說林一峰的名字，但他的粉絲也會記得少爺占與林一峰曾是3P樂隊成員。YEAHS還邀請樂隊 Locksmiths（開鎖佬）與Pandora分別擔任兩場演出的開場嘉賓。

上次九展演唱會是全企位，今次的場地設座位，但少爺占希望粉絲可以「坐住企」，觀眾有位置放個人物品，更可以保留體力，盡情投入搖滾派對。入場睇騷有dress code，少爺占跟粉絲夾定，「海報設計上，YEAHS的logo由藍色變做一個類似紅、類似橙的顏色。觀眾入場可以一齊著YEAHS專屬的藍色，或者選擇今次主題的橙紅色，同我哋一齊enjoy呢個party」。

演出日期：6月14、15日

演出地點：東蒲胡李名靜體育館