【娛樂場】YEAHS少爺占何兆基 首出專輯兼開騷

next

【明報專訊】少爺占(甄子康)有多重身分,是商台叱咤903的DJ亦是節目監製,是組合3P、野仔、ILUB成員外,2023年他跟樂隊野仔成員何兆基(Chris)組成YEAHS,同年在九展舉行《When We Were Wild Live0》音樂會。YEAHS相隔兩年有新搞作,將推出首張專輯《大致上完美》,收錄兩年來製作的10首歌曲,並於6月舉行兩場《YEAHS Near Perfection Concert 2025》。

VIP門票9分鐘售罄

YEAHS再舉行演唱會,早前率先發售VIP門票,9分鐘售罄,公開發售門票日期是明天(28日)。對於兩場VIP門票火速售罄,少爺占感激粉絲支持,他說:「我成日都以為啲粉絲已經移晒民,原來仲喺度,多謝粉絲對我哋YEAHS嘅支持!」他又稱演唱會延續專輯《大致上完美》主題,希望為粉絲帶來一場「完美」的演唱會。他稱未能成功搶購VIP門票也不用失望,演唱會最重點環節是唱歌與樂隊演出,他也考慮為入場觀眾準備小禮物。

少爺占透露演唱會除了演繹多首新歌外,亦會揀選粉絲期待已久的歌曲,「兩年無同大家見面,其實我哋無真正休息,用咗成年嘅時間做多咗6首歌,即係𠵱家YEAHS自家作品都有10首。為咗今次演唱會,仲特登做一啲現場好好玩嘅歌,例如《流星劃過富士山》同《你在堅持什麼?》。兩首歌都有好多弦樂嘅部分,希望大家聽live會好激昂同好感動」。少爺占透露還會選唱久違嘅經典歌,如好多粉絲點唱《中學生應該談戀愛》;此曲是十多年前「野仔」的歌,Chris作曲,少爺占填詞。

林一峰疑任嘉賓

演唱會亦會揀選野仔時期的歌曲,以及為林一峰及其他人填詞的作品,少爺占更考慮邀請特別嘉賓驚喜現身,「例如林一……我只會講到呢度啫,可能,唔知,未必,應該,或者,會有嘅」。他未直接說林一峰的名字,但他的粉絲也會記得少爺占與林一峰曾是3P樂隊成員。YEAHS還邀請樂隊 Locksmiths(開鎖佬)與Pandora分別擔任兩場演出的開場嘉賓。

上次九展演唱會是全企位,今次的場地設座位,但少爺占希望粉絲可以「坐住企」,觀眾有位置放個人物品,更可以保留體力,盡情投入搖滾派對。入場睇騷有dress code,少爺占跟粉絲夾定,「海報設計上,YEAHS的logo由藍色變做一個類似紅、類似橙的顏色。觀眾入場可以一齊著YEAHS專屬的藍色,或者選擇今次主題的橙紅色,同我哋一齊enjoy呢個party」。

演出日期:6月14、15日

演出地點:東蒲胡李名靜體育館