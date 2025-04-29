佐藤健小芝風花重演《和我老公結婚吧》 日本翻拍韓劇成風 惟收視未見突出

佐藤健（左）與小芝風花（右）拍片宣布日劇《和我老公結婚吧》將於6月推出。

【明報專訊】「韓流」吹襲全球，加上鬧劇本荒，日本電視台近年興起翻拍韓劇熱潮，雖然收視未見突出，依然樂此不疲。《金秘書為何這樣》朴敏英去年主演tvN韓劇《和我老公結婚吧》叫好叫座，結局收視接近12%，同名日劇將於6月27在影視串流平台Prime Video開播，改由《First Love初戀》佐藤健與《妖怪合租屋》小芝風花合演，加上《黑暗榮耀》安吉鎬執導，且看能否打破「改壞」魔咒。

文：蘇珮欣

日本「男神」佐藤健2022年主演Netflix劇集《First Love初戀》人氣急升，今次再跟串流平台合作，與小芝風花演出新劇《和我老公結婚吧》，故事改編自同名韓劇，由韓國製作公司Studio Dragon與日本方面共同製作，韓劇《黑暗榮耀》安吉鎬執導，日劇《一公升眼淚》大島里美編劇，全劇共分10集，值得一提的是Prime Video沿用韓劇播放模式，每周播出兩集。

《黑暗榮耀》導演易溝通

小芝風花劇中飾演朴敏英角色「神戶美紗」，誤信相識多年好友，結果遭對方介入婚姻，與丈夫發展不倫戀，美紗死後穿越時空回到10年前，遇上佐藤健飾演上司「鈴木亘」，即韓版羅仁宇的角色；《幽遊白書》女星白石聖扮演「小三」，男團Super Eight成員橫山裕則演賤男丈夫。

佐藤健大讚日版不但保留韓劇優點，「（劇集）後半部分加入日本獨有的元素，相信會很有趣」。談到與韓國導演安吉鎬合作，佐藤健自認看過安導演所有作品，能夠合作感到高興，又指拍攝現場幾乎沒有感覺到因言語不同而造成的溝通障礙；小芝風花則表示，與安導演合作讓她體驗到不同的拍攝氣氛，感覺新鮮。

翻拍日劇消息公布後，外界反應兩極，有網民指日版選角出色，但亦有人質疑韓劇以女主角為中心，如今日版男角名氣較高，擔心劇本大幅改動；另有網民批評安導演因捲入校園暴力醜聞而沉寂兩年，為復工改拍日劇。

日版《奪命殺聲》收視佳

近年不少高收視韓劇如《解碼追兇》、《奪命殺聲》、《梨泰院Class》、《Hyena：富豪辯護人》、《天空城堡》、《來自星星的你》及《無法抗拒的她》等翻拍成日劇，當中以唐澤壽明主演、改編自《奪》劇的《Voice110緊急指令室》成績較佳，一連兩季平均收視分別錄得10.9%及8.9%，《梨》劇的日本版《六本木Class》亦有9.3%，改編《解》劇的《信號》只有7.7%，篠原涼子主演《Hyena》更差，收視一度低見2.6%。至於影視串流平台Netflix及Prime Video分別推出日版《無法抗拒的她》及《來自星星的你》未有公布相關數據，只知口碑欠佳。

提起佐藤健，他跟《幽遊白書》町田啓太和志尊淳、《勿說是推理》菅田將暉合演Netflix日劇《玻璃之心》將於7月上架，故事講述佐藤健飾演天才音樂人，偶然發現大學生（宮崎遊飾）有打鼓天分，於是邀請她加入結他手（町田啓太飾）和鍵琴手（志尊淳飾）所屬樂隊，是一部結合音樂和感情的細膩作品，佐藤健更將擔任聯合製作人，令人期待。