缺席謝霆鋒演唱會惹擔心 謝賢坐輪椅被「捕獲」向鏡頭揮手

坐輪椅的謝賢在尖沙嘴街頭被網民「捕獲」，除向鏡頭揮手打招呼，還和網民握手。（視頻截圖）

【明報專訊】謝霆鋒剛在啟德主場館完成4場演唱會，反應熱烈，母親狄波拉（拉姑）與現任丈夫江耀城、兩子謝振軒和謝振南，女友王菲，以及大批圈中好友捧場。不過4場都未見謝霆鋒88歲父親謝賢（四哥），不少網民擔心謝賢健F3康狀况。過往曾傳謝賢健康出問題，今年2月謝婷婷為囡囡慶祝生日，在社交網貼出與父母和哥哥謝霆鋒合照，見謝賢笑容滿臉十分精神，傳聞不攻自破。

前日有網民在尖沙嘴巧遇謝賢，在社交平台貼短片表示︰「謝霆鋒爸爸被我偶遇了，祝他身體健康！」該網民在影片裏邊拍片邊走回酒店，突然說︰「我好像看到謝霆鋒爸爸。」畫面中的謝賢腰骨挺直坐在輪椅上，全黑打扮的他依然有型，精神非常好，背後有人幫他推輪椅，同行還有一名女士。網民向謝賢打招呼︰「四哥！四哥你好，身體健康啊！」謝賢面露笑容，舉起手打招呼，沒說什麼，該網民伸手想跟謝賢握手，謝賢隨即握一握對方的手，表現敏捷。

此外，謝霆鋒相隔25年再開騷，勾起不少樂迷集體回憶，多首歌在Apple Music香港百大排行榜頭15位中佔9個席位，包括《玉蝴蝶》、《無聲仿有聲》、《非走不可》、《愛後餘生》和《潛龍勿用》等，其中《玉蝴蝶》與《無聲仿有聲》分別排第一及第二名。

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