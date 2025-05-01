Makiyo爆「紅了不認人」 楊丞琳斥惡意造謠

楊丞琳（左）和Makiyo（右）曾一起主持節目《我猜我猜我猜猜猜》。（自由時報）

【明報專訊】台灣女星楊丞琳近日被昔日圈中好友Makiyo（川島茉樹代）爆「紅了不認人」，稱楊丞琳未紅前常到她家中，並與其母「Ma媽媽」一起吃喝玩樂，對方走紅後在活動上當Ma媽媽透明， 被Ma媽媽當眾嘲諷。楊丞琳對此在社交平台發文反擊︰「對於我受到的無端指摘和攻擊，一切均為編造，屬不實言論，此為惡意造謠行為，希望謠言止於智者，謝謝。」其經理人公司亦發出內容相近聲明，「Makiyo小姐的無端指摘和攻擊，一切均為編造……因此無從回應。望故友保持良好心情，祝福一切都好。」

楊丞琳工作室則發聲明稱，「楊丞琳女士始終以秉持真誠態度對待工作與朋友，從未有任何違背公序良俗或傷害他人之舉，希望網友不要輕信不實言論，共同抵制網路暴力」。工作室強調將保留依法追究相關責任人的權利，以維護藝人的合法權益。

對於被說編造故事，Makiyo回應：「這個故事是媽媽親身體驗談，造成故友困擾真的抱歉。希望楊丞琳一切都好，每天都開心快樂，我也很想她。」面對楊丞琳及其公司連串反擊，Makiyo淡淡說︰「隨便她。」

楊丞琳獲圈中好友撐為人

楊丞琳獲不少圈中好友發文力撐，潘瑋柏說︰「20幾年沒感覺你紅（變）過，我們懂你啦。」陳妍希說︰「寶貝是從我還是完全是新人的時候就很照顧我的一個人，我看到的她從來都沒有變過。」蔡卓妍亦說︰「樣貌和人品，20幾年都完全沒有變過嘅好朋友楊丞琳，香港演唱會，Good show！」

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