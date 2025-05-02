【娛樂場】《學人沙龍》有識之士交流會 林家棟受周潤發啟發立志當演員

【明報專訊】香港電台推出全新深夜清談節目《學人沙龍》，一眾主持跟嘉賓聚焦不同主題，涵蓋流行文化、歷史與藝術、空間美學和健康身心靈等，有識之士聚首交流提升修養。今晚播出的一集邀得身兼演員、編劇、導演和監製的林家棟任嘉賓，與主持米哈和註冊組織心理學家黃仲遠分享如何發揮創意製作好電影，道出他在演藝路上的奮鬥故事和感悟。

林家棟透露啟發他愛上表演和「扮嘢」的是周潤發，「小時候最大的娛樂是看電視，會站在電器行櫥窗外的大電視看劇集大結局，然後和姐姐一起『扮鬼扮馬』」。他很享受扮演不同角色，披着一張薄被、手執一條藤條扮超人，天馬行空的想像，不知不覺燃點了他對表演的興趣。家人亦常常帶他進戲院，陪姐姐去約會時觀看甄珍、湯蘭花主演的電影；爸爸帶他看港產片《大軍閥》，爺爺帶他睇西片《碧血長天》，令年紀小小的他已萌生成為演員的念頭。

演員要保持好奇心

黃仲遠讚林家棟從小便透徹了解自己的個性和能力，積極追逐演藝夢，向他拋出選擇題：「努力與際遇？」林家棟承認努力是關鍵，但與際遇難以分割，「身為演員要被人看見，必先要努力和有耐性，際遇自然會出現。努力不止是拼命做，更要講腦力，比別人做得多、做得巧，才能突圍而出」。即使入行初期只演「路人甲」角色，他強調演員要持續保持好奇心，解讀劇本時不斷追問「為什麼」，透露當年曾因為劇本內容，到監製房敲門要求討論。很多人認為此舉會否得罪監製，林家棟說：「只要有理據、信心足夠，你就不會得罪人，而是幫助事情做得更好。」

向劉德華自薦做監製

至於成為監製的契機，林家棟直認與合拍片的潮流有關，「當時演員青黃不接，我不願對市場妥協，也不想幕前幕後出現斷層，希望以監製的角色協調選角、題材和技術，並在創意、市場需求和資金之間取得平衡，令電影產業持續進步」。他「膽粗粗」向劉德華提議，獲對方投資首部監製作品《打擂台》，電影最終口碑載道，更榮獲香港電影金像獎最佳電影。

林家棟特別帶了一件珍貴的個人物品──電視台藝員訓練班證件上節目，稱證件見證他從電視台奮鬥至今30年的歷程，時刻提醒他不忘初衷。林家棟寄語年輕演員不能只強調自我，團隊合作同樣重要，「獎項背後，是整個團隊的努力成果。年輕人一定要心懷夢想，不要害怕失敗或被輕視，相信自己的能力和堅持不懈，終有一天會被看見」。

《學人沙龍》

星期一至五 晚上11時 港台電視31播映