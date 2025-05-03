張偉文壓瘡爛肉細菌入血 瘦到皮包骨 住負壓病房觀察

【明報專訊】72歲「靚聲王」張偉文近幾年健康欠佳，活動能力受影響，加上患認知障礙症，故在護老院居住方便照顧。近日傳他入ICU，病情嚴重，張偉文徒弟兼監護人方俊接受《明報》訪問，談張偉文現况。方俊稱張偉文目前在醫院負壓病房觀察，近兩三個月情况欠佳，他持續發燒，尾龍骨位置有壓瘡，院舍安排睇政府醫生未有改善，他再送張偉文見皮膚專科醫生，但傷口未受控，爛肉大到砵仔糕般深又流膿。

醫生稱無藥醫治 靠洗傷口癒合

方俊稱醫院為張偉文種菌，因為他吃抗生素，發覺病菌有抗藥性，醫生見狀也擰頭。有段時間他在廣華醫院與院舍出出入入，曾送到威爾斯醫院，退燒後返院舍，但再發燒又要入院，細菌已入血，持續發燒。醫生稱無藥醫治，只有洗傷口待癒合，目前住負壓病房，由於傷口位置在尾龍骨，故他坐或瞓一樣好痛。他的胃口很差不想吃東西，瘦到皮包骨，現在唯有勤力燉滴雞精送到醫院餵他飲，每次餵吃也起碼一小時，幸獲朋友幫忙分擔照顧工作。

方俊︰若情况嚴重不想延長痛苦

方俊稱張偉文有時變得迷糊，跟他說話沒反應或拒答，有時連方俊也不認得。方俊透露醫生也問過若情况嚴重，要靠機器維持生命是否接受。方俊稱現在的張偉文難作決定，他跟醫生講，張偉文在新冠疫情期間兩度確診也能大步檻過，希望他今次也能過關，但要是情况最壞到絕望階段，他也不想延長張偉文的痛苦。方俊表示張偉文無親無故，所以很早之前在證人見證下簽了文件，由他擔任監護人，張偉文的事由他負責。

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