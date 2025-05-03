【開箱】《黑箱日誌》奪皮博迪獎 女記者伊藤詩織單打獨鬥

【明報專訊】有「廣播界普立兹獎」之稱的皮博迪獎（Peabody Awards），旨在表揚電視、廣播及網絡媒體最有影響力、最具啓發及最令人振奮的故事，分為新聞、娛樂、紀錄片、兒童節目、教育、互動節目和公共服務等7個類別，前日公布得獎名單；串流平台中以Netflix成績最好，共得6獎，分別是紀錄片《愛女之約：與囚父共舞》、《登峰女王：人生之巔》、《伊貝林：在魔幻世界登入人生》、《Will & Harper：老友公路遊》，以及劇集《馴鹿寶貝》與《雷普利》；HBO與Max以4獎緊隨其後，包括劇集《幽靈》與華裔女導演王男栿的紀錄片《黑夜不會永恆》（Night Is Not Eternal）；在香港Disney+上架的《聽見顏色的女孩》、《超凡攝影師》、《什麼都別說》及《幕府將軍》亦榜上有名。另外，金像影后珍妮花羅倫斯（Jennifer Lawrence）監製Apple TV+紀錄片《麵包與玫瑰》，講述塔利班重新掌權後，喀布爾婦女主導了一場為自身權利和生命而戰的抗爭，躋身紀錄片得獎名單；上月底在港上映的《黑箱日誌》（Black Box Diaries），也是獲獎的12部紀錄片之一。

角逐奧斯卡最佳紀錄片

皮博迪獎執行總監鍾斯（Jeffrey Jones）在聲明中表示，第85屆皮博迪獎得獎者涵蓋當代和歷史議題，包括加沙戰爭、農村醫療保健、關注殘疾者、威權主義和性暴力；日本女記者伊藤詩織遭性侵後挺身而出訴諸法律的過程，不但寫成回憶錄，更拍下《黑箱日誌》，今年初獲奧斯卡最佳紀錄片提名，雖然飲恨，如今總算在皮博迪獎扳回一仗。

快將36歲的伊藤詩織在日本神奈川縣出生，高中開始留學美國，大學主修新聞及攝影，曾於日本電視台及路透社實習。2015年，她為求職與TBS電視台名記者山口敬之相約共晉晚餐，其後疑被下藥送到酒店，遭山口性侵。伊藤報案，雖然警方以強姦嫌疑事件展開調查，但東京地檢署認定罪證不足做出不起訴處分。刑事訴訟受組，伊藤自覺因非自願性行為遭受重大生理與心理創傷，轉而向山口提出民事訴訟，索償1100萬日圓。山口辯稱性行為得到伊藤同意，並無不法，反指伊藤舉行記者會及出版書籍聲稱受性侵，造成他名譽受損，因而反告伊藤誹謗及索償1.3億日圓。2022年，東京高院維持地方法院判決，認定山口行為不法，諭令他賠償金額從一審判決的330萬日圓增至332萬日圓，高院法官中山孝雄表示「涉及未獲同意的性行為」。伊藤詩織是日本罕有以具名方式公開訴說性暴力問題，成為當地#MeToo運動的代表人物。

對鏡頭自白不時落淚

伊藤詩織2017年出版《黑箱》（Black Box）一書，以自身經歷探討性暴力議題，《黑箱日誌》可說是該書的影像版；其實她控告山口敬之一事，當年轟動日本甚至國際，一來山口是知名記者，被指與時任日揆安倍晉三熟稔，加上警方在調查過程中，疑有更高權勢者介入而停止；#MeToo浪潮又席捲全球，即使習慣男尊女卑又保守的日本，也難以獨善其身。伊藤詩織控山口敬之的民事訴訟案勝訴，為後來衆多同類事件立下標杆，誘發更多人站出來發聲，譬如尊尼事務所創辦人尊尼喜多川遭翻出性侵旗下藝人、富士電視台和中居正廣的性招待醜聞等。然而事發近10年以來，身處性暴力罪行法例和輿論均不合時宜的日本，伊藤詩織一直單打獨鬥，《黑箱日誌》最印象深刻是出現了不止一次的Gloria Gaynor名曲《I Will Survive》，有一幕更是勝訴後伊藤與友人坐在車廂響起這首歌，伊藤一直隨節奏手舞足蹈，可見這首歌如何一直激勵她。

伊藤詩織在片中不時獨自面對鏡頭自白，有時候會開懷笑出來或感觸落淚，譬如當聽到調查性侵案警員A出其不意的說話，以及目擊她被山口敬之「扶」上房間的酒店職員願意具名作證，表達對她的同情，伊藤都自然地笑或感動落淚；對她而言得到同情，在孤獨作戰的時刻，確實是最佳安慰。

上映日期：4月24日