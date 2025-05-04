【娛樂場】感受法式風情 重溫6部經典法國電影

【明報專訊】港台電視配合「法國五月」文化藝術盛會，精選6部經典法國電影，安排一連六個星期日播放，讓觀眾感受法式風情的電影魅力。6部電影分別是《玫瑰人生》、《這個殺手不太冷》、《閃亮人生》、《巴黎小情聖》、《戀愛夢遊中》及《天才少年的奇妙旅程》。

《玫瑰人生》瑪麗安歌迪雅封后之作

今晚（4日）播放《玫瑰人生》（2007年），此片為女主角瑪麗安歌迪雅（Marion Cotillard）奪影后殊榮；此片是法國國寶級女歌手Edith Piaf起伏跌宕傳奇一生的故事，她從街頭賣唱起家，直到獲得音樂廳獻唱的機會，聲名紅遍大西洋兩岸，繼而成為法國人心中的國民天后。當時31歲的瑪麗安歌迪雅要扮演從19歲至47歲的Piaf，是具挑戰的演出，除了化妝使她的外表更貼近Piaf，她亦花了不少努力去研究Piaf的聲線、眼神和姿態，希望為角色賦予生命力，而不是模仿。她的的努力和活靈活現的演技亦不負眾望，憑該片獲得第80屆奥斯卡金像獎最佳女主角殊榮，成為首名奪得奧斯卡影后的法國女星。

《這個殺手不太冷》經典中經典

《這個殺手不太冷》（1994年）上映至今逾30年，是必看的經典之選，使電影成為經典中的經典，演員絕對是重要的戲劇元素，導演洛比桑（Luc Besson）在選角上佷用心，女主角起用當年僅11歲的妮坦莉寶雯（Natalie Portman），在試鏡階段，她擊敗逾2000名女演員脫穎而出，最終成為她的處女作；片中性格孤癖的職業殺手則由尚連奴（Jean Reno）飾演，兩人憑該片一炮而紅。

《閃亮人生》是勵志片，將真人真事搬上大銀幕，一名法國富翁的親身經歷，他因事故導致四肢癱瘓，機緣下請了一名黑人釋囚做看護。兩人儘管背景南轅北轍，卻最後成為相識相知的好友。此片成全球賣座法國電影，演看護的Omar Sy成為史上第一名獲得法國凱撒電影獎最佳男演員的非裔男星。

《天才少年的奇妙旅程》壓軸登場

隨後三齣電影都是著名導演的匠心之作，當中包括有「全方位天才導演」之稱的Alexis Michalik執導《巴黎小情聖》，講述劇作家Edmond Rostand的創作秘辛，直到一部劇作成功呈現在觀眾眼前的全過程。奇幻電影《戀愛夢遊中》由法國鬼才導演Michel Gondry首次自編自導，講述分不清現實與夢境的男主角對心儀對象展開轟烈追求的痛苦過程。壓軸播映是Jean-Pierre Jeunet執導的《天才少年的奇妙旅程》，童星Kyle Catlett擔任男主角，該片看似充滿童真，但背後埋藏了一個令人意想不到的黑暗秘密。

5月4日起（逢周日）晚上9時30分 港台電視31播放