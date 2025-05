【開箱】《電視牢籠》 少女失蹤 追查性罪犯案中有案

【明報專訊】多得影視串流平台興起,全球觀衆才有機會接觸到美國作家哈蘭科本(Harlan Coben)的懸疑小說改編作品,除了Prime Video播出過《庇護所》(Shelter)之外,2018年Netflix更以數百萬美元酬勞跟科本簽訂5年合約,他的14部小說會拍成電影或劇集,於Netflix獨家上架,而且製作公司遍及英國、波蘭、西班牙和法國,今年3月底首播的《電視牢籠》(Caught)卻首次跟阿根廷合作,講述資深女記者誓要誘捕性罪犯歸案,其間發生少女失蹤事件,結局峰迴路轉,完全符合科本一貫風格。

以阿根廷為背景

共6集的《電視牢籠》,以阿根廷小城鎮巴里洛切的資深女記者艾瑪追查性侵少女罪犯,為故事揭開序幕,講述她主持的網上節目《開播誘捕你》十分受歡迎,也往往令歹徒無所遁形。當她欲從受害者卡蜜拉身上打探罪犯線索,因而認識青少年中心的導師李奧,兩人互相吸引,並發展一夜情。另一方面,艾瑪使用假身分誘捕性罪犯現身,怎料出現的正是李奧。

以上只是《電視牢籠》首集劇情,根據哈蘭科本寫作慣例,故事通常案中有案,不到最後一集也難以看到真相,《電》劇也不例外。其實性罪犯只是前菜,另一條主線是少女瑪蒂娜參加同學的派對後失蹤,生死未卜;而艾瑪的兒子布魯諾、李奧舊愛茱莉安娜的兒子阿曼多、瑪蒂娜男友蓋爾等,全都有出席派對,他們又是否有嫌疑?李奧被艾瑪的鏡頭逮個正着後逃走,並向好友馬可斯求助,又迅即離開後者的住所。卡蜜拉的父親法康多原為李奧早期輔導的問題少年,得悉恩師可能是侵犯愛女的真兇,極端憤怒下糾衆尋仇,在槍殺李奧後被捕。到底李奧是否性罪犯,還是遭嫁禍?他又是否令瑪蒂娜失蹤的真兇?

有原著做藍本,一般哈蘭科本小說改編的懸疑劇不會很難看,故弄玄虛卻是必然,人物衆多也容易分散觀衆注意力,同時也是欲知真相追看下去的動力,《電視牢籠》只有短短6集,算拍得十分緊湊;而且追查真兇之外,也加插了「原諒」主題及母子情。講述艾瑪丈夫被醉駕女子撞斃,後者不斷寫信求諒及親身道歉,均被艾瑪冷言拒絕;也因為丈夫猝逝,加上寄情工作,跟兒子布魯諾的關係愈見疏離。這段母子情所佔篇幅不算多卻十分重要,也呼應了後來茱莉安娜與阿曼多的母子情。艾瑪及後對撞斃丈夫的女子釋懷,並重新檢視和兒子的關係,也對應了她得悉李奧「身世」後的反思。

劇中扮演艾瑪的蘇莉達維拉米(Soledad Villamil)10多年前以《謎情追兇》的檢控官角色嶄露頭角,該片曾贏得奧斯卡最佳外語片獎,後來荷李活重拍,雖然有兩大影后妮歌潔曼(Nicole Kidman)和茱莉亞羅拔絲(Julia Roberts)主演,卻是失敗的改編,落得既不叫好也不叫座的下場,跟原著成績相距甚遠。

合約延長4年 拍到2026年

哈蘭科本的小說大多以美國為背景,像《電視牢籠》的原著便是有關新澤西州,其餘人物關係則與劇集版相若,只是把地點由美國搬到阿根廷。科本的小說處男作《Play Dead》於1990年出版,他時年26歲;首部搬上大銀幕的小說《Tell No One》,卻由《救命行動》法國男星紀堯姆卡納(Guillaume Canet)自導自演,法國人似乎最早對其作品青眼有加,10年前把科本的小說《No Second Chance》拍成迷你劇,合作關係比Netflix還要早。3年前,Netflix延長科本的合約多4年,除了《電視牢籠》,先後上架的包括英國劇《失蹤疑雲》、《陌生人》、《最親密的陌生人》、《生命中的危險缺憾》、《逝者不安息》;波蘭《森中謎》、《守口如瓶》和今年3月初上架的《死亡印記》(Just One Look),以及西班牙《第二聲鈴響》和法國《幽靈天使》,合共11齣,當中又以《逝者不安息》收視最高,至今依然是Netflix史上最多人收看的英語節目第9位。根據Netflix資料,改編自科本小說的美國劇《I Will Find You》和英國劇《Run Away》已經開鏡,播出日期未定。