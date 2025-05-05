陳慧琳紅館騷破最長「天梯」紀錄 爆老公想只睇一場 歡迎大仔偕女友捧場

【明報專訊】陳慧琳慶祝入行30周年，將於7月11至20日假紅館舉行8場《陳慧琳Season 2 萬人結界演唱會》，昨日於尖沙嘴舉行記者會。相隔10年再在港開騷，她透露會打造紅館史上最長「天梯」延伸舞台，笑言若山頂觀眾夠手長都可以握到手。嘉賓名單已差不多定好，保持神秘讓觀眾有驚喜。陳慧琳大爆老公問是否看一場就可以，今次不會安排兩子上台，免得要擔心多一樣事情，又歡迎大仔帶女朋友捧場。

記者：林祖傑

陳慧琳相隔10年再在港開演唱會，前輩秦沛驚喜現身撐場，還吸引大批粉絲到場支持，送上不少禮物，當中有竹蔗茅根水供她「下火」，「練歌練到生暗瘡，喉嚨又乾又痛，但都要練番開把聲，希望到演唱會時可以唱耐些，下個月開始排舞操體能」。她表示門票將於本月7日公開發售，暫定8場，若反應好有機會加場，10年沒在港開騷，承認心情十分興奮，「雖然隔了兩個世代，不過經過之前巡迴演唱會後，好似上咗鏈咁，撻着咗個掣」。

舞台多機關 王力宏險墮台添擔心

為配合今年入行30周年，個唱會設置時光隧道，帶觀眾回到30年前，歌單已定為全廣東歌，包括新舊歌和滄海遺珠。舞台設計會打造紅館史上最長的延伸舞台，陳慧琳笑稱山頂的觀眾手長一點都會握到手，亦會有很多機關。日前王力宏在內地個唱因升降台突下降險跌落台，她承認見到都驚，有少少擔心，「不過有導演在耳機提醒，我穿高跟鞋相信未能好靈活周圍跳來跳去，都應該安全」。

陳慧琳稱事前不知秦沛到場，估不到記者會都有神秘嘉賓，「我諗佢路過啫！可能來商場買嘢食。不過他的女兒（姜麗文）寫過首歌給我，都未親自多謝，剛向他講了多謝，舒服晒！」她表示演唱會嘉賓同樣神秘，名單定得七七八八，只欠夾期當哪一場嘉賓。

操身材有效果會露 笑稱最後機會

名單會否有MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）和之前找她幫手宣傳《贖夢》的張家輝？陳慧琳賣關子說：「因為要保持神秘，不可以講住，等一升上來觀眾見到癲咗，咁先好玩，預咗就唔好玩。」她透露歌衫方面會有六七個造型，都是有型路線，不會專登露什麼出來，「都未練點露，練到先會露出來，如果練到當然露，最後機會了！」

老公劉建浩和兩子劉昇及劉琛是否每晚捧場？陳慧琳大爆老公反問是否來一場就可以，她沒所謂，兒子正忙考試，未有心情講玩，但絕不安排兒子上台，免得自己要擔心多一樣事情。劉昇到時會否帶女朋友入場睇？她說：「唔清楚喎！見到咪開心囉，日日在變，我都未見過，聽聞有啲故事仔咁啦！」她拒絕親自邀請，認為讓兒子自由發揮會好一點，就算帶埋女友父母來睇都無任歡迎。