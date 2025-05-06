楊丞琳開騷落淚悼已故港工作人員 藉《被自己綁架》反擊「紅了不認人」言論

【明報專訊】台灣女星楊丞琳（Rainie）相隔7年再來港開騷，前晚假亞博舉行《楊丞琳「LIKE A STAR」世界巡迴演唱會 香港站》，多名圈中人包括劉德華、容祖兒、Twins、張柏芝、王祖藍夫婦等送花籃祝賀。好姊妹陳妍希繼早前發文力撐楊丞琳非如Makiyo（川島茉樹代）所指「紅了不認人」，更不顧腳傷來港捧場。楊丞琳大唱多首廣東歌，感觸落淚悼念一名去年離世的香港工作人員，獻唱《被自己綁架》前，哽咽稱出道以來發生很多事，她不想多談，叫觀眾仔細聽一下歌詞，疑藉歌曲反擊Makiyo的言論。

娛樂組

楊丞琳甫登場獻唱《BAD LADY》，勁歌熱舞炒熱全場氣氛，並以廣東話向粉絲打招呼：「香港嘅朋友有冇掛住我？好耐冇見！係咪好多人喺其他地方飛嚟？我好掛住你哋。」之後換上多套性感服裝盡現女人味，她笑說前晚的性感造型是香港粉絲的bonus，又不時與台下歌迷互動，聽到有人讚她靚時，楊丞琳鬼馬說：「知道我唔似40歲，20歲呀嘛！講笑咋，隨着年紀變化，唱歌聲音都有改變，人生不同階段味道不一樣，今（前）晚演唱會彷彿重走自己的青春一遍。」

演唱會中途，楊丞琳特別點名陳妍希，向粉絲炫耀好姊妹有義氣，爆對方雖然要坐輪椅到場，堅持要現身支持。在觀眾席的陳妍希站起來向台上的楊丞琳派心心。

難忘已故工作人員教廣東話發音

楊丞琳在廣東話還節，唱出鄭秀文《我們都是這樣長大》、吳若希《越難越愛》、張敬軒《俏郎君》，唱畢感觸落淚說：「香港有好多工作人員睇住我成長，其中一名去年離開咗，以前係佢教我發音，同埋教我唱廣東歌一定要咬字標準。雖然我係廣東人，但背景唔係成日講到，所以每次唱廣東歌都要下苦功，唔係表達到意思就算。」

除悼念已故工作人員，演唱會尾聲，楊丞琳唱《被自己綁架》前，再次感觸哽咽稱出道以來發生過很多事：「這首歌原本是『返場』（安歌）才唱，但我出道以來發生了很多事情，我覺得……我不想講，就是你們聽歌吧！希望你們能仔細聽一下歌詞。」歌詞內容包括「朋友之間又說着誰，和誰狼狽收場」、「他們不試着了解狀况，就輕易發表看法」、「這世界真真假假，各自欺詐，我故作瀟灑」、「誰的嘴裏上演着我，劇情發展誇張」、「他們在面前說這番話，背後另一套主張，誰又能看見真實模樣」等，疑反擊Makiyo言論，最後楊丞琳拋下一句：「這是我想說的。」

演唱會晚上近11時45分完結，楊丞琳向粉絲表達謝意：「我也愛你們，但是如果要坐交通工具的朋友，我也知道你愛我，但回家也是很重要的。」

陳妍希貼吻賀楊丞琳合照

據知陳妍希因打羽毛球扭傷腳，演唱會後，她在社交網貼出吻賀楊丞琳合照，寫道：「最近看演唱會看得我都有點不好意思了，但寶貝的演唱會還是要看的，瘸啦瘸啦的也跑到香港來看了，這個巡演，我其實已經看過了，但有些許的歌單不一樣，有些歌聽起來感覺也不一樣了，每次都有不一樣的感受，真好，話說第一次看寶貝在台上唱粵語歌，覺得很好聽誒，喜歡。」