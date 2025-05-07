《黑白大廚》得獎後 白種元暫別幕前專心營商

【明報專訊】Netflix韓國競技節目《黑白大廚：料理階級大戰》前晚在第61屆百想藝術大獎獲頒至高榮譽大獎，成為首個奪此殊榮的綜藝節目，身為《黑白大廚》評審之一的白種元功不可沒。問題是他經營的飲食集團The Born Korea近期捲入食品安全醜聞，旗下餐飲商店出售食品的原產地標籤涉違規，把其他國家生產食品訛稱是韓國製造，有欺騙消費者之嫌，加上集團高層被揭職場性騷擾、咖啡店員工誤把不能加熱的膠盒放進微波爐等，事件令白種元形象受挫，現正接受警方調查，亦有電視台員工指白種元難「服侍」，只肯跟自家攝製隊工作。

白種元昨日就連串醜聞，拍片向公眾道歉，承諾就公司內部問題進行檢討、反省及改進，並為加盟店及合作伙伴提供協助。白種元提到拍攝電視節目期間，若因個人言論或行為導致他人受到傷害，就是他的責任及失誤，「得到觀眾喜愛，應該更加謙虛，抱歉令大家失望」。白種元宣布完成手上拍攝工作後，將會暫停所有演藝活動，專心處理公司事務。消息曝光後，有網民擔心《黑白大廚2》製作受到影響。有傳《黑白大廚2》已於上月開拍，白種元繼續擔任評審。Netflix日前表示，第2季上架日期未定。白種元亦主持其他節目如《生意天才白社長3》及《南極的廚師》，前者仍在趕拍，後者已完成製作，兩者皆未落實播出日期。

提到前晚舉行百想藝術大獎，有線頻道JTBC直播收視錄得2.8%。韓劇《苦盡柑來遇見你》女主角IU失落視后惹熱議，有粉絲表示遺憾，指她3度提名，每次都遇勁敵，亦有人指她演技未夠班，失獎合情合理。