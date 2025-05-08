古天樂隨《風林火山》赴康城影展 稱金像獎正了解造票風波

【明報專訊】古天樂昨日擔任美妝店開幕剪綵嘉賓，其主演《送院途中》目前票房逾500萬，透露下周隨《風林火山》團隊赴法國參加康城影展，暫未能為《送》片謝票。他稱行程由團隊安排，不知同片演員金城武、劉青雲和梁家輝是否出席。《九龍城寨之圍城》捲入金像獎造票風波，古天樂表示知道大會正了解中。

記者：鍾一虹

古天樂昨日到銅鑼灣擔任美妝店開幕剪綵嘉賓，表現親民走近圍觀的粉絲群打招呼，還應要求在女粉絲身穿的白色襯衫背後簽名。他見店內以懷舊戲院佈置為主題，勾起昔日到戲院的難忘回憶，「我是1980年代的人，以前戲院有磅重機，戲院外有很多小販檔，我最愛買原條蔗、原條叉燒入場食」。

身為電影人 堅持做好港產片

古天樂呼籲大家不要放棄香港電影，縱使全球經濟不景氣或大環境改變，身為電影人都要堅持，「我性格就是這樣，凡事愈難做更要做好，不要避開，否則很難有進步」。他主演的《送院途中》票房目前逾500萬，表示救護和醫護員題材很少拍，多謝觀眾支持，團隊會繼續到戲院謝票。他透露下周隨電影《風林火山》團隊赴法國參加康城影展的「香港之夜」活動，暫未能參與《送院途中》謝票。

問到《風林火山》主演演員金城武、劉青雲、梁家輝和高圓圓會否在此行重聚？古天樂說：「相信不會，我未知有誰出席，行程方面由團隊安排。」《九龍城寨之圍城》早前在第43屆香港電影金像獎奪9獎成大贏家，不過之後有自稱是「金像獎選民」的網民表示收到一張非空白選票，最佳音響效果被填上「姚俊軒、張文愷、杜本立《九龍城寨之圍城》」，質疑投票的公正，古天樂說：「有聽到這件事，知道大會正了解中。」

澄清非長期受眼疾頸患困擾

皮膚黝黑的古天樂自爆好難找到合適粉底，記得以前在東龍島拍古裝戴頭套，暴曬一天，收工除頭套會出現「黑白印」，要靠化妝遮蓋，驅使他曬黑膚色，「以前很難找到好的粉底，出汗溶妝會變『發霉朱古力』，幸好有跟場化妝師幫手補妝」。他表示現在仍喜歡曬太陽，但眼睛視網膜穿窿，要避免接觸紫外光，正等候分階段做幾次手術，又為健康問題澄清，「眼睛問題是近一個月發生，只是出席活動怕閃光燈，平日拍戲沒有影響，有些報道寫我近年受眼疾困擾，仲翻炒講我頸患要打嗎啡針止痛，頸患其實是10年前的事，接受手術後已康復」。