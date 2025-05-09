【開箱】《G20危機》 女版《白宮末日》 總統化身超級英雌

【明報專訊】《寫出友共鳴》女星維奧拉戴維絲（Viola Davis）四度獲奧斯卡提名，又是少數EGOT大滿貫演員（EGOT意指艾美、格林美、奧斯卡及東尼4獎，分別代表美國電視、音樂、電影及舞台劇四個界別的最高榮譽），早前卻接演在爛番茄網站專業評分僅57%的《G20危機》（G20），不少人大為詫異。該片的墨西哥女導演柏翠茜亞里根（Patricia Riggen）在訪問中引述維奧拉所言，「我想拍部爆谷電影（純娛樂片），能跟女兒一起看，然後又覺得很有趣」。上月在影視串流平台Prime Video上架的《G20危機》確是「爆谷電影」，甫開始便動作連場。若對《白宮末日》一類戲不反感的話，《G20危機》可說是同類，能不帶腦觀賞，維奧拉扮演恍如超級英雌的美國總統，直接對付恐怖分子。

挾持峰會 目的擾亂貨幣市場

《G20危機》講述在布達佩斯澳洲特種部隊前士兵Edward及旗下僱傭兵，獲得高額的加密貨幣資金；同時美國總統兼前陸軍將領Danielle帶同丈夫Derek、女兒Serena與兒子Demetrius，一家四口飛抵南非開普敦，準備出席各國領導人齊集的G20峰會。Edward與僱傭兵團潛入峰會現場，襲擊嘉賓及護衛以控制大樓，Danielle與特勤局探員Manny帶領英揆Oliver、國際貨幣基金組織（IMF）總裁Elena及韓國第一夫人韓女士逃出會場，Derek則到房間接走一對子女，不過中途Derek被內鬼捉走，跟各國領袖一起被Edward挾持。後者向各國政府公告要控制金融市場，鼓吹投入加密貨幣，同時逼各國領袖拍片後製作深偽影片擾亂貨幣市場；又威嚇要殺害Derek，逼Danielle現身，到底身為美國總統的她，會如何化解這場足以摧毁世界秩序的危機？

柏翠茜亞里根拍過《同一月光下》、《天堂奇癒記》等電影，執導的劇集《失蹤專訪》、《毒癮》等，全不是動作片類型，比較接近可能已是同樣在Prime Video播出的諜戰劇《傑克萊恩》。《G20危機》卻從第一幕起已靠連場動作捉緊觀衆注意力，講述Edward及其黨羽怎樣暗地殺人，繼而盜取加密貨幣錢包；再以Serena避過保鑣視線偷走外出，表達她跟總統Danielle的緊張母女關係和不同觀點。再下來已是Edward等人突擊峰會現場，特勤人員、保鑣等與僱傭兵一輪駁火，最後Edward控制大局。Danielle和英國首相Oliver等5人則逃脫，卻仍在僱傭兵的圍捕之中。Oliver認為應躲起來，靜待援兵，Danielle則主張到停車場拿車殺出重圍；曼尼固然一直支持總統，但韓國第一夫人及IMF總裁也跟Danielle同仇敵愾，少數服從多數之下，Oliver被迫就範。

貶英捧韓 總統上陣殺敵

不知道《G20危機》的編劇是對國際社會觀察下的有感而發，還是純屬個人意見，片中把英揆描繪成婆媽、膽小又囉嗦之輩；最後殺出重圍，也是IMF女總裁Elena脫去高跟鞋主動要求親自駕駛，既貶低對方，也顯得搞笑。片中又把韓國總統描繪成無畏無懼，最早看穿Edward要求各國元首讀出一段對白，只是想拿聲畫另以深偽技術製造真實講話，以達到摧毁貨幣市場的目的，韓國總統更因堅拒就範而被殺；韓國第一夫人同樣是烈女，得悉丈夫遇害，即拿刀手刃仇人。

《空軍一號》的夏里遜福（Harrison Ford）、《白宮淪陷》阿朗艾克（Aaron Eckhart）或《白宮末日》占美霍士（Jamie Foxx）均飾演美國總統，同樣遇上危機，並要跟兇徒埋身肉搏，《G20危機》的總統改為女性，安排維奧拉戴維絲的角色有軍方背景，曾親上戰場，成為一國元首出席國際場合，把晚裝的披肩形容為超級英雄的斗篷，又指高跟鞋是「中世紀刑具」。事實上，她在峰會遇上恐怖分子，腳下早換成球鞋，撕掉裙襬拆去披肩，跟她在《女戰不敗》飾演的女將軍形象沒有兩樣，由槍戰到埋身搏擊，展現各式身手，至於是否合情理？就跟片中南非特工在會場藏有火箭炮一樣，無比誇張，最重要製造官能刺激。女總統角色還得加插母女由鬥氣到和解的戲分，強調她是總統之外，還是好太太和好媽媽。