湯告魯斯傳下月獲英王查理斯授勳 安娜迪艾瑪絲親友反對「父女戀」現暗湧

【明報專訊】現年62歲的湯告魯斯（Tom Cruise）最近忙於宣傳新片《職業特工隊：最終清算》（Mission: Impossible–The Final Reckoning），據英國《每日郵報》昨日引述知情人士透露，他有望出現在英王查理斯三世下月公布壽辰授勳名單上，如果屬實將會跟《強戰世界》拍檔史匹堡（Steven Spielberg）同樣躋身「阿Sir」行列。雖然事業得意，愛情卻現暗湧，有傳他跟37歲「邦女郎」安娜迪艾瑪絲（Ana De Armas）因年紀相差太遠，加上宗教信仰不同，而遭女方家人和朋友反對。

《職業特工隊：最終清算》將於本月23日在美國開畫，香港提早一天上映，宣傳攻勢一浪接一浪，湯告魯斯剛完成日本和韓國記者會，便得為下周三（14日）在康城影展舉行世界首映禮做準備。昨日他拍片宣布，在美國公映前一日，他將現身得州的聖安東尼奧及達拉斯，爭取最後曝光機會，力谷新片票房。

荷李活星受勳有先例

據英國《每日郵報》報道，湯告魯斯本月完成《職業特工隊》最後一集宣傳，下月或有新動向，有望出席英王查理斯三世的壽辰授勳儀式，成為「Sir Tom Cruise」。根據英國傳統，君主共有兩個生日，一個為正式生日，另一個是「官方生日」，定於每年6月周末，屆時將舉行壽辰授勳，表彰對英國有特殊貢獻的民眾，荷李活名人包括兩屆金像導演史匹堡、《黑魔后：沉睡魔咒》女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）等都曾獲英女王授勳。

湯告魯斯與英國王室近年關係密切，2022年邀請威廉王子與凱特王妃出席《壯志凌雲：獨行俠》倫敦首映禮，彼此言談甚歡；同年他獲邀參加英女王登基70年白金禧慶典，受訪時表現興奮，他說：「我喜愛英國歷史，非常尊敬英女王，能夠獲邀出席慶典，我深感榮幸。」

愛情能超越宗教分歧

《每日郵報》又指，湯告魯斯好友碧咸（David Beckham）亦傳在授勳名單之列，如果傳聞屬實，他倆同時參與儀式，肯定成為活動焦點。提起碧咸，上周邀請湯告魯斯出席「入五」生日派對，事後「碧咸嫂」維多利亞（Victoria Beckham）透過社交媒體上載多張現場照片，「意外地」公開安娜迪艾瑪絲在場證據，未知湯告魯斯會否「詐型」？

雖然二人年紀相差25歲，仍無阻「父女戀」打得火熱，繼今年2月共度情人節、上月底湯告魯斯親自駕駛直升機接送安娜到倫敦慶祝37歲生辰，上周又一起為碧咸慶生，可謂有影皆雙。《每日郵報》引述知情人士稱：「安娜迷戀湯告魯斯，但她的朋友和家人卻不大看好。」年齡差距只是其中一個理由，更重要的是二人宗教信仰各異，眾所周知湯告魯斯是科學教的忠實信徒，古巴出世的安娜卻在虔誠的天主教家庭長大，形成無法解決的矛盾，「明知家人反對這段感情，但她才懶得理會」，果然愛情大過天。