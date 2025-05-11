五月天首場啟德騷三度Encore 冧爆4.5萬歌迷 阿信點唱《洗衣機》獻全天下母親

【明報專訊】台灣天團五月天4場《#5525回到那一天 25周年巡迴演唱會》前晚在啟德主場館開鑼，首場演出在4.5萬歌迷帶動下三度Encore，全晚獻唱近40首作品，唱至10時半才盡興而回。五月天見到恩人任賢齊來捧場，談到25年前初來港宣傳，台下歌迷寥寥無幾，任賢齊帶着他們跑宣傳，現在可以唱遍香港不同的大型場館及場地，他們會繼續與香港歌迷的五月之約，只要還有人聽，會唱到80歲。

記者：林蘊兒

五月天演唱會為配合主題，舞台巨型屏幕投射飛機畫面，成員又乘坐開篷跑車駛至T台中央，之後落台跟歌迷近距離接觸。五子充滿電力，主音阿信說︰「我們把今（前）天當作20幾年前在香港的酒吧，盡量跟大家近距離見面！」演出期間，瑪莎爆冠佑在後台跟他說會穿羊毛衫，因襯衫太透。聽到這番話，怪獸、石頭動手掀開冠佑外套，歌迷也熱烈大喊「脫掉」。此時阿信看到石頭的新裝，焦點瞬間在石頭身上，石頭無辜說：「我什麼都沒露啊！」怪獸笑說：「因為預算都在冠佑這裏了！」雖然冠佑不脫，阿信則脫掉外套說：「是應該好好服務歌迷。」引全場尖叫。

感嘆10年沒跟媽媽過母親節

五月天回顧過去，由酒吧、餐廳、會展、紅館、主題樂園、中環海濱到現在啟德主場館，場地雖轉變，但大家依然不變，繼續履行五月之約，笑言要跟大家一起唱到80歲！歌迷點唱環節，成員各自揀出歌迷，唱他們的心水歌，台上台下互動，場面十分搞笑。阿信形容為遵守5月之約，帶來小遺憾，「我們大概有10年沒有跟媽媽過母親節，因為每年這節日都在香港。我想點唱《洗衣機》送給我媽咪和全天下母親」。

初來港被當廁紙 謝任賢齊幫忙

五月天又透露當初來港沒有太多人認識，感激任賢齊帶着他們四出宣傳，開心來到啟德開騷，這恩人也來撐場，「當初來到香港，沒人認識五月天，有人問是否廁紙『五月花』？很多謝任賢齊，不是他做好多宣傳，五月天不會有那麼多人認識，沒這位天王，五月天來不到這裏」。坐在觀眾席的任賢齊站起身揮手及舉V字手勢回敬，他們齊唱任賢齊金曲《對面的女孩看過來》，並承諾如果任賢齊下次開演唱會，五月天必答應當嘉賓。

「只要有一個人聽 五月之約還在」

五月天完成第一次Encore後，未有即時離台，反而圍在一起商量，然後再唱幾首耳熟能詳的歌曲，包括《笑忘歌》、《盛夏光年》、《傷心的人別聽慢歌》。粉絲反應熱烈，全場歡呼聲不斷，成員鞠躬後又再密密斟，然後問大家是否對新場地感滿意和開心，阿信說：「不是說這裏不好，記得之前要經歷打雷、下雨、閃電，不能繼續唱的日子，也許這些日子不會再有。感謝你們在風雨中陪我們度過。也許有一天，五月天不會再有這麼多人喜歡，不管在哪裏，或許在香港的街頭或茶餐廳，大家仍記得就來，只要有一個人聽，五月之約還在。」五月天壓軸唱《你不是真正的快樂》，演唱會於10時半結束。

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