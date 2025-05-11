麥浚龍將赴康城為《風林火山》造勢 古天樂隨團 未知金城武會否出席

【明報專訊】麥浚龍執導，金城武、古天樂、劉青雲、梁家輝等主演電影《風林火山》，上月26日在尖沙嘴舉行電影專題展覽，展出未曝光劇照及由西班牙雕塑家Eudald de Juana Gorriz製作的角色雕塑，吸引逾萬人參觀。麥浚龍昨日現身展覽場館，透露製作雕塑念頭源於寫劇本和構思人物角色，想用另一種藝術形式呈現角色，他見到成品時好感動。展期結束後，雕塑會放在貨倉，將來在外地上映，有需要會運往當地展出，協助宣傳。

滿意130分鐘版本

麥浚龍稱未知電影何時上映，等發行公司通知。《風林火山》2017年拍竣，為何現在才安排上映？他解釋那麼大的項目，投資方、發行商、審批及眾多演員，組合一個大家滿意的版本，真的頗費時，他剛在泰國完成聲效返港。他滿意目前的版本，康城版本長130分鐘，希望香港也用這版本上映。

《風林火山》入選第78屆康城影展午夜放映單元，麥浚龍稱周二（13日）出發往康城。外界關心神穩多年的金城武會否出席？他稱未知，暫時知道有古天樂。會否希望金城武現身？他說當然希望每個演員都出席。問到金城武會否配合電影宣傳？他稱不可代答，對方有經理人和工作期表。他回憶已故板本龍一為該片做音樂，兩人共處一室6小時，創作過程好夢幻。

記者：柯美