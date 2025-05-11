【開箱】《毒劫》湯哈迪扮貪污警 向港產動作片致敬

中英混血女星謝茜美李扮演女警，算是全片最有正義感的警務人員。

《毒劫》湯哈迪飾演外表爛撻撻的貪污警察，演來入型入格，一洗他在《毒魔》系列的劣評。

【明報專訊】提起印尼動作片，加利伊雲斯（Gareth Evans）執導《突擊死亡塔》系列相信是不少影迷心中的代表作，生於英國卻在印尼搵食的他自編自導新片《毒劫》（Havoc），貫徹他對港產片的熱情，戲中黑幫講廣東話、聽粵語Hip-hop歌曲，就連女主角都起用內地出世、香港長大的《太陽召喚》中英混血兒謝茜美李（Jessie Mei Li），難怪英國《每日電訊報》影評人Robbie Collin都說此片擺明向1980年代吳宇森動作片致敬。

貪污警察改邪歸正

《毒劫》4月25日在影視串流平台Netflix上架，截稿前「爛番茄」網站綜合95篇影評文章得分66%未算突出，跟加利伊雲斯執導《突擊死亡塔》（87%）相距甚遠，但仍備受影迷追捧，過去兩周穩佔Netflix英語電影收視榜首。新片講述《毒魔》男星湯哈迪（Tom Hardy）飾演貪污警察Walker，為了妻女決定改邪歸正的故事，道盡「人在江湖，身不由己」的無奈和滄桑。

電影透過Walker痛苦回憶揭開序幕，話說他跟4名同流合污的警察，曾經打劫製毒工場，其間更誤殺一名潛伏黑幫的卧底警員，此事對Walker造成沉重打擊，想過洗手不幹，剛巧《最後的蘇格蘭王》金像影帝科力士韋德加（Forest Whitaker）扮演市長候選人Lawrence，其子Charlie觸犯搶劫、拒捕、襲警等嚴重罪行之餘，更被指控殺死毒販徐方，黑幫大家姐（楊雁雁飾）難忍喪子之痛，發出江湖追殺令，誓要Charlie血債血償。Lawrence要求Walker拯救愛兒，作為清洗貪污關係的代價，Walker只好放手一搏。

湯哈迪終遇好角色

現年47歲的英國男星湯哈迪，過去6年在超級英雄片《毒魔》系列的表現可謂有口皆「悲」，不但角色性格混亂，身材更是肥腫難分，昔日在《末日先鋒：戰甲飛車》或《蝙蝠俠：夜神起義》的型男氣質，可謂蕩然無存。直至《毒劫》扮演亦正亦邪警察，總算回復正常發揮，爛撻撻外表配合厭世眼神，真有幾分似林嶺東執導《龍虎風雲》的臥底探員高秋（周潤發飾）氣質。

《毒劫》部分情節似向港產片致敬，例如Charlie與女友Mia逃亡，後者的叔叔在夜店捨身保護她一幕，簡直跟《九龍城寨之圍城》古天樂飾演龍捲風「以身擋閘」，為門生信一（劉俊謙飾）爭取時間離開城寨的動作設計如出一轍。不過，由於《毒》片早在2021年10月已經煞科，《九》片則在去年5月上畫，劇情雷同純屬巧合。

動作場面緊張刺激

加利伊雲斯擅拍動作片，《毒劫》開場一幕大批警員追截Charlie等人的飛車戲，拍得緊張刺激，最後他們向警車投擲一部裝滿白粉的洗衣機，把車內警員轟成重傷，畫面充滿血腥暴力；至於電影中段的夜店槍戰，以及壓軸一幕Walker為警方清理門戶的重頭戲，亦拍出腥風血雨味道。

《毒劫》是加利伊雲斯繼2018年懸疑片《使徒》後，再跟Netflix合作，據報雙方早已簽訂協議，前者提供獨家原創內容，從《毒》片收視理想反映，既然合作愉快，應該長拍長有。