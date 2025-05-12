袁詠儀笑兒子「有異性無人性」 讚58歲陳麗麗再懷孕勇敢偉大

袁詠儀（左一）大讚58歲陳麗麗（右二）再當高齡產婦好勇敢，她抱着對方女兒和陳的老公黃澤鋒（右一）合照。

【明報專訊】袁詠儀昨日母親節為主演馬來西亞電影《OMG！阿媽有喜》到將軍澳出席首映禮，日前宣布懷第二胎的陳麗麗與丈夫黃澤鋒及女兒、陳浩民一家六口和關楚耀等捧場。袁詠議片中飾演高齡產婦，要面對各種問題，跟58歲再懷孕的陳麗麗情况相似，她讚陳麗麗勇敢和好偉大。袁詠儀談到母親節被兒子張慕童「飛甩」，可能是否陪女友，自爆常取笑兒子「有異性冇人性」。陳麗麗和黃澤鋒樂觀面對負評，大方表示讓人有宣泄平台，二人會將負評變成正評。

記者：鍾偉茵

袁詠儀聯同「翻版林明禎」黃潔琪（Miko）、陳峰、童繽毓和劉界輝等出席《OMG！阿媽有喜》母親節首映禮，她獲戲中丈夫陳峰送花。袁詠儀表示昨日被兒子張慕童（魔童）「飛甩」，因對方有節目，已跟她說了母親節快樂；老公張智霖為無綫歌唱比賽節目《中年好聲音3登峯之戰》任評審，笑稱只好「黐實」丈夫去現場。兒子是否陪女友的媽媽？她說：「應該未係，都可能是陪女朋友，我諗未到陪女朋友媽媽這個程度，佢應該唔會咁啩……如果係，都冇辦法，仔大仔世界。」

稱兒子跟張智霖一樣好眼光

袁詠儀承認見過個女仔一次，覺得兒子跟對方尚未到男女朋友階段。問到女仔OK嗎？她說：「都未係女朋友，阿仔又話我爆佢啲嘢，唔講啦！」袁詠儀表示魔童的男女朋友她都有過目，是OK的。兒子跟老公一樣有眼光？她笑說父子都有準則。問如果魔童陪女友不陪她可以嗎？袁詠儀自言不會呷醋，自爆常取笑兒子「有異性冇人性」，認為對方現在的年紀開始獨立，要擴闊生活圈子，做媽媽在適當時候要放手，表示未收到囝囝的母親節禮物，知道兒子與爸爸有商量，期待有驚喜。

票房好 「母女」穿短裙謝觀眾

來自馬來西亞的黃潔琪向戲中媽媽袁詠儀送飛吻，表示之後跟自己媽咪補祝，覺得日日都是母親節。袁詠儀讚黃潔琪好黐家，相信過一兩年就會被催拍拖，黃潔琪說不會，因為家姐已結婚生B，母親沒有催她結婚。問到如果《OMG！阿媽有喜》香港票房理想，會否著三點式報答觀眾？袁詠儀聞言即問為何要着三點式，笑言：「阿媽露三點，唔知露邊三點㗎，如果到某一個票房就著短裙啦，『阿女』著短啲。」

黃澤鋒日前透露與58歲太太陳麗麗接受人工受孕，老婆懷第二胎，佗5個月B女，預產期9月。夫婦偕女兒黃熙恩（小黃妃）捧場看《OMG！阿媽有喜》，陳麗麗表示：「電影近似我（52歲）生第一個女的年代，看戲重溫一下，也看看其他人怎樣看高齡產婦這個問題，希望大家用當事人的角度去想一想。」

未受負評打擊 陳麗麗：做應做的事

袁詠儀讚陳麗麗非常勇敢、好偉大，陳麗麗笑言：「我是靚靚（袁詠儀）的粉絲，聽到她這樣說好開心，我們都是媽咪，希望大家一起努力！」黃澤鋒說：「媽咪有偉大與辛苦之處，靚靚當然都會明白。」面對網民負評，黃澤鋒輕鬆回應：「無所謂，他們說得開心就可以。」陳麗麗亦樂觀面對，「將負評變成正評吧！這個世代，很多人內心都有抑鬱、冤鬱，有個平台讓他們說一下就算了。總之他們說任何話，都不會影響我生或不生，會繼續做好自己應該做的事」。6歲小黃妃將做姊姊好興奮，陳麗麗爆大女常對人說「我是家姐」，做每件事都和她肚裏的BB傾偈，身為母親感到好欣慰。