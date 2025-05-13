《中年3》決賽收視報捷 海兒為羅志祥O嘴解畫 周國豐撐黃博無失準「唱山歌幾特別」

【明報專訊】無綫昨晚在將軍澳的商場舉行《中年好聲音3》王者謝票會，冠軍黃博、亞軍張與辰、季軍劉洋出席及即場獻唱，評審周國豐、海兒亦有出席，吸引大批粉絲到場支持。大會公布前晚《中年好聲音3登峯之戰》跨平台直播收視25.1點（逾162萬觀眾收看），創節目播映以來最高收視紀錄。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

評審肥媽（Maria Cordero）現場談到賽後回家，目睹兩細妹及妹夫共3人在家中邊飲紅酒邊鬧交，為《中3》三甲的名次拗到凌晨4時，不過肥媽因趕時間沒受訪。周國豐與海兒受訪時表示得獎者都是他們的心水三甲，不過替李金凱臨場失準感可惜及不值，騷後慶功宴有向他送擁抱安慰。網民戥劉洋只得季軍不值，又將羅志祥（小豬）聽到黃博得冠軍時O嘴的表情截圖，海兒解釋實情並非如此，「當刻我站在小豬身旁，好清楚情况，他以為會玩效果公布賽果，沒想到那麼快，就O嘴問『講咗？』 完全不關黃博事」。

周：張智霖任評審稱職

黃博被形容失準奪冠，網民不滿她在快歌環節揀唱山歌，只是輕輕揮手動作，沒有勁歌熱舞。周國豐與海兒撐黃博表現屬於穩定，沒有失準，而且大會設跳水機制，扣除最高分和最低分，已做到最公平效果。海兒又稱：「全晚只容許自己出一個20分，個20分畀了她。」周國豐說：「她揀唱山歌幾特別，不覺得她只揮手，唱歌時有movement。」周國豐又評劉洋表現比想像中好，只是揀唱廣東和英文歌咬字不正被扣分。

嘉賓評審之一張智霖評黃博一句「我愛你」惹爭議，被鬧爆「史上最廢評判」。海兒說：「全部評審都畀人鬧廢，呢個稱號是共享的，我相信大家都盡力，用心想做到最好，而且每個人有自己做法。」周國豐說：「每個人有不同風格，好難去評價他的風格是否適合，我就覺得張智霖稱職，知道他和太太袁詠儀都是這個節目的支持者，對參賽者很熟悉，其實7強誰是冠亞季軍，他們都已經贏了，要多謝大家討論度高，令收視和成件事共融度高。」

黃博承認報名《歌手2025》

黃博表示每個參賽者各有支持者，心目中劉洋和張與辰都非常好，自己好尊重大家的意見，她說：「 我拿到冠軍很開心，感謝各方和評判的鼓勵和肯定，這9個月來，自己已努力和盡力。」被指表現失準奪冠，唱快歌環節只做揮手動作？她說：「多謝大家意見，我會尊重，我對快歌的理解就是節奏快，沒想到快歌等於跳唱，其實我都很喜歡跳唱，希望將來有機會展現出來。」她表示賽後一直很忙，沒留意網上瘋傳羅志祥聞賽果O嘴一事，會回家看新聞，也接受不同人的觀點。

談到獲張智霖偏心，引發外間討論賽果不公？黃博為張智霖平反說：「之前我並不認識他，好感謝他的肯定，我相信他畀了一個評判分數，好感謝有這個經歷。」黃博被發現早前報名參加湖南衛視《歌手2025》，她承認已報名，因自己很喜歡唱歌，希望有舞台發揮，「我有問公司，公司沒反對。我一直有關注這節目，之前誕生了很多好作品，所以我希望參加《中年3》後繼續向歌手方向努力 」。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com