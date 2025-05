《英倫冤案》奪BAFTA最佳劇集 《馴鹿寶貝》謝茜嘉甘寧膺女配 《混沌少年時》主角頒獎

【明報專訊】英國電影電視藝術學院(BAFTA)昨頒發電視獎項,競爭最激烈的迷你劇,最終由《英倫冤案:貝茨先生vs 郵局》擊敗《馴鹿寶貝》等對手,不過該劇在最佳男女主角獎飲恨;早前大熱的《混沌少年時》雖非候選劇集,分別扮演少年殺人犯及心理醫生的奧雲谷巴(Owen Cooper)及艾倫杜赫蒂(Erin Doherty)擔任頒獎嘉賓,把最佳女配角獎交到《馴》劇謝茜嘉甘寧(Jessica Gunning)手上。

《英倫冤案:貝茨先生vs郵局》(Mr Bates vs The Post Office)改編自英國郵政局醜聞,故事講述因為郵政數據系統錯誤,10多年間全英數百郵局經營者被指侵吞公款,其中貝茨堅信自己沒做錯,挺身而出,團結其他受害者,向政府展開長達20年的抗爭。

《英倫冤案》擊敗《馴鹿寶貝》、《情約一天》等對手,在迷你劇組別贏得最佳劇集。《英》劇監製柏德烈史賓斯(Patrick Spence)表示,該劇產生如此大影響,證明大眾難以忍受謊言與欺凌者,「或許這是對那些本應支持我們的人的警告:千萬別濫用權力;我們的節目沒改變法例,推動變革的是這國家的人民」。不過《英》劇男女主角杜比鍾斯(Toby Jones)及蒙妮卡多倫(Monica Dolan)未能稱帝封后。前者跟《翻盤特工隊》加利奧文(Gary Oldman)、《夜警先鋒》馬田費曼(Martin Freeman)、《馴鹿寶貝》理察佳德(Richard Gadd)等角逐視帝,結果全敗給《Mr Loverman》藍尼占士(Lennie James)。藍尼致謝時稱得獎是非凡榮譽,並向其他候選者致敬。《Mr Loverman》講述一名男子與同性戀人的多年婚外情曝光後,婚姻生活變得分崩離析,劇中扮演同性戀人的阿里安巴卡雷(Ariyon Bakare)囊括最佳男配角,他致謝時表示,「此獎建立在前人努力的基礎上,或許曾因害怕而不敢公開性取向,不敢成為自己想成為的人;只想代表他們說聲感謝」。

瑪莉莎阿貝拉(Marisa Abela)憑《敵爭上游》擊敗《什麼都別說》盧拉柏蒂古(Lola Petticrew)、《英倫冤案》蒙妮卡多倫、《皇室醜聞夜》比莉琵柏(Billie Piper)等對手,贏得視后殊榮。《敵》劇講述一群金融界初生之犢如何在職場鬥個你死我活;瑪莉莎提到拍此劇已6年,難以置信能從首季一直拍下去;又特別多謝其經理人Saskia Mulder,「我在戲劇學校最後一年,跟我經理人簽約,她今天也在座,多謝你Saskia,能夠一直相信我」。

《幕府將軍》奪最佳國際劇集

謝茜嘉甘寧憑《馴鹿寶貝》先後在艾美獎、金球獎、美國演員公會得獎,前日再下一城拿下BAFTA最佳女配角殊榮,並從頒獎者《混沌少年時》奧雲谷巴及艾倫杜赫蒂手上接過獎項;謝茜嘉多謝BAFTA之外,稱很驕傲能成為《馴》劇一員,指編劇兼男主角理察佳德改變了她的人生,又不忘祝頒獎禮當日(11日)剛滿36歲的理察「生日快樂」。另一方面,《幕府將軍》擊敗《愛情小狗牽》、《什麼都別說》、《刑警雙雄:夜之國》及西班牙紀錄片《You Are Not Alone: Fighting The Wolfpack》,贏得最佳國際劇集獎。