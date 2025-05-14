3鏡仔試韓式算命 姜濤聞未來對象特徵變怕醜仔 Anson Lo要著粉紅色底褲催運

【明報專訊】ViuTV節目《呂濤米Lo Seoul》由MIRROR成員姜濤、呂爵安（Edan）、李駿傑（Jeremy）及盧瀚霆（Anson Lo）到韓國拍團綜，繼早前播出韓星崔始源做導遊帶領他們參觀事務所，笑說簽4子成旗下藝人，姜濤自爆仍有3年合約掀熱話。前晚播第6集，姜濤、Jeremy及Anson Lo試韓式算命，邀請《Running Man》御用算命師朴成俊任嘉賓，揭三人底牌，對師傅贈言他們也認為好準。最搞笑是花姐幫口問姜濤未來對象特徵，他頓時變怕醜仔。Jeremy被提醒不要多口，Anson Lo催旺運氣，自爆要著粉紅色底褲催運。

姜濤、Jeremy及Anson Lo輪流跟算命師傅見面，被封「團媽」的Jeremy先向師傅問事，被批慾念強，不願聽從別人指示，眾人也表現驚訝，Jeremy笑說：「我扮聽話的能力好強！」師傅指Jeremy口大，對事業和愛情都很大欲望，預言他在外地會有更好發展，對女友就是暖男，有求必應；又透露Jeremy與金鐘國性格很夾，合作定可互相幫助。Jeremy相信吸引力法則：「一定會有機會！」不過師傅亦提醒Jeremy減少說話。感情方面，最好時機是36至38歲，他還要多等5年，顯得有點失望。

Jeremy被提醒減少說話

輪到Anson Lo時，師傅讚他性格乖巧善良，是完美主義者，喜歡的東西一定要分明，對於一些曖昧和模稜兩可事情感鬱悶。他聞言認同覺得好準，「好似我」。在旁的Jeremy和姜濤唱雙簧，「所以好煩、好鬼煩！」花姐也認同並說跟他工作壓力大10倍，Anson Lo說：「唔煩嘅話，最後成品唔好嘅話，都係自己受。」師傅又算出他出生時帶「金豬力量」，代表財富多，預計財富及不動產會愈來愈多。Anson Lo聞言相當驚訝又高興。至於對異性方面，指他對女人有執著一面，今年會有很多女性在他身邊打轉，異性緣極佳，幸運色是粉紅色，可增強運勢。Anson Lo驚訝反問：「真定假呀？我嘅應援色正是粉紅色。」師傅指他適合粉紅色，有助其運勢，是終身也適合。Anson Lo說：「日日只著粉紅色，仲要著粉紅色底褲。」

姜濤第一次算命，有點緊張。朴成俊指姜濤的八字中隱藏了異性，想找到要花時間，同時又指姜濤帶着像海洋般強大的水能量出生，帶有「黑鼠能量」，性格對人謙虛恭敬，不過也帶急躁能量。Jeremy與Anson Lo齊說：「真的！」前者被師傅提醒要減少說話，場面搞笑。

花姐：真係唔好得罪姜濤

師傅又指姜濤是有很大壓力的人，也有很多「傷口」，對往事會記很久，誰對自己好會好好記住，對他不好的會更加記得。姜濤聞言說：「真嘅！呢個非常準，我阿媽係咁教我，總之人哋對我好，就100分對人好，人哋對我唔好，就要1000倍對佢唔好。」花姐笑說：「真係唔好得罪姜濤。」姜濤更有一副幫別人的善良心腸，即是如果有人向他借錢，他一定不能取回。花姐說姜濤借錢給別人的機會好細。提到姜濤的戀愛運，師傅建議姜濤搵個似朋友般相處的對象，花姐幫口問未來對象的特徵？師傅說：「善解人意，有點可愛及愛撒嬌，理財能力比姜濤叻。」姜濤變怕醜仔，但又忍不住甜笑，駁嘴話自己鍾意打波唔鍾意行山。不過師傅建議姜濤多行山，指他雖會掙錢，但壓力會在他身上出現，故要多登山。

麥玲玲擔心Anson Lo爛桃花

另一方面，玄學家麥玲玲表示對韓式算命「金豬氣運」、「黑鼠能量」等不太了解，但根據3人的八字，對韓國算命師所言大部分也認同。她指Jeremy屬水，藝術才華與野心也大，有名氣運會突破，認同他要少說話，跟他無關的不要多意見。Anson Lo坐財星故財運好，他是火月份出世的土，桃花好旺，但是否再多穿粉紅色，她對此有保留，只怕桃花太多會變爛桃花，建議可滲些淡綠色或直條圖案，令個人更理智。至於姜濤是土困水，容易鑽牛角尖情緒困擾，明年他會有大變化，事業與感情也有清晰路向。

娛樂組