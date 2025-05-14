【開箱】《終極對弈》 李秉憲劉亞仁師徒「棋」緣

【明報專訊】《寒流黑金》李秉憲及《收屍人》劉亞仁兩大韓國影帝合演的新片《終極對弈》（前譯《勝負》），改編自真人真事，講述韓國圍棋傳奇人物曹薰鉉與李昌鎬師徒對弈經過。《終》片上映前可謂一波三折，2020年底新冠疫情期間開拍，翌年7月煞科，原定在戲院上映，但疫後票房不明朗，2022年底宣布首輪放映權售予影視串流平台Netflix，計劃2023年第2季上架；怎料劉亞仁爆出吸毒醜聞，Netflix隨即「棄權」，改為今年3月在韓國戲院公映，韓國以外地區則透過Netflix本月8日上架。

存倉4年 票房口碑不俗

《終極對弈》雖然存放「倉底」4年，但韓國票房不差，截至本月初觀看人次逾210萬，已超過180萬觀看人次的收支平衡點；口碑也不俗，兩大影帝的演技皆是看點。《終》片以1980年代韓國為背景，講述圍棋職業高手曹薰鉉（李秉憲飾）包攬所有錦標賽冠軍，並保持不敗紀錄，卻在一場業餘比賽遇到年僅9歲的圍棋天才李昌鎬（金康勳飾童年，劉亞仁演成年），收對方為徒，並帶他到首爾家中一起生活，教授對方基本功及謙虛的重要。可是兩師徒的棋風不同，教學過程中二人不時有摩擦。薰鉉的棋風屬於戰鬥型，有速度及狠勁；昌鎬則屬保守型，能準確及冷靜地分析棋路，找出致勝方法。昌鎬下棋時面無表情，加上性格內向、沉穩，跟師父下棋時邊吸煙邊抖腳的壓迫感，完全不同。昌鎬在薰鉉嚴格訓練下迅速成長，甚至達到威脅師父的地步，兩師徒無可避免要決一勝負。

《終極對弈》以圍棋為主題，卻非運動電影，重點是曹薰鉉與李昌鎬的師徒之情。兩人首次對弈，昌鎬險勝，薰鉉說「徒弟出師了，我已沒有東西可以教他」，還表示，「弟子超越了我，我很高興」。讓外界以為這是一場美麗的比賽。事實上，兩人各自經歷挫折與痛苦，薰鉉一蹶不振，獲勝的昌鎬也不好過，遭指摘踩着師父上位；向薰鉉說「對不起」，反遭師父罵「贏是職業選手的義務」。最後薰鉉重新振作，領略到「圍棋是跟自己的戰鬥」，由預賽開始做起，最後在決賽中與昌鎬再決一勝負。

兩大影帝演技最大看點

兩大影帝的演技是此片最大看點；李秉憲仔細研究曹薰鉉的表情，如下巴、嘴巴、手勢及抖腳等姿勢，還有他高傲、自信的表情，表現相當出色。至於吸毒罪成的劉亞仁，戲中表現亦非常優秀；李昌鎬起初在嚴師面前失去自信，一度意志消沉，從迷惘中逐漸找到屬於自己的棋風與自信，劉亞仁演活了角色的變化與成長。

《終極對弈》在韓國上映時，導演金亨柱指故事描述曹薰鉉和李昌鎬的對決，很難刪剪劉亞仁的戲分，反而盡量保留他的演出，只是在宣傳上不談也不提劉亞仁。事實上，《終極對弈》無論戲院與Netflix的版本，片長皆是115分鐘，相信俱沒刪減劉亞仁的戲分，不像後者主演的另一作品《末日愚者》，被剪到不倫不類。導演金亨柱還巧妙利用剪接、音樂及畫面，生動地描繪圍棋比賽，讓對圍棋不太了解的觀眾也能欣賞比賽的進程。