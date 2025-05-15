康城影展開幕 里安納度頒榮譽金棕櫚 羅拔狄尼路批特朗普「庸俗總統」

【明報專訊】第78屆康城影展香港時間昨日凌晨舉行開幕禮，同時由《鐵達尼號》里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）頒發象徵終身成就的榮譽金棕櫚獎給81歲奧斯卡影帝羅拔狄尼路（Robert De Niro），後者致辭時批評總統特朗普是藝術的敵人，形容他為「庸俗的總統」。主競賽評審團主席兼《別問我是誰》法國女星茱麗葉庇洛仙（Juliette Binoche）則在開幕禮上悼念上月命喪以色列空襲的25歲巴勒斯坦攝影師哈蘇納（Fatima Hassouna），以後者為主角的紀錄片亦將在康城首映；另外，大會早前宣布今年紅地氈有衣著新規定，嚴禁裸露及過於誇張的裙襬，不少女星「著番件衫」，但仍有漏網之魚。

里安納度狄卡比奧逾30年前首度與羅拔狄尼路合作演出《不如重新開始》，前者在開幕禮上透露，當日試鏡後，正是羅拔挑選了他演出，永遠改變了他的一生，並開啟了其電影事業大門。里安納度指羅拔話不多，「但當他開口時，總是意義重大，無論是為朋友、家人、捍衛民主，還是支持電影藝術，他總是挺身而出」。

羅拔狄尼路在華裔女友Tiffany Chen及女兒Helen陪伴下抵達康城開幕禮，並從里安納度狄卡比奧手上接過代表終身成就的榮譽金棕櫚殊榮。羅拔狄尼路致辭時指特朗普是「庸俗總統」，也是藝術的敵人，「在我的國家，我們正在拼命捍衛曾經視為理所當然的民主。這影響到我們所有人，因為藝術本身就是民主的」。羅拔表示藝術能包容，也讓人聚在一起，「就像今晚這樣，藝術追求真理，擁抱多元，因此藝術對於獨裁者和法西斯而言，成為一種威脅」。

羅拔狄尼路又表示特朗普提出對所有美國境外製作的電影徵收100%關稅的政策，「創造力是無法用價格衡量的，但顯然你可以對它徵收關稅。當然這不能接受，所有這些攻擊都不能接受，這不僅是美國的問題，而是全球的問題。就像電影一樣，我們不能只坐在一旁觀看。我們必須立即行動，不是以暴力，而是以極大的熱情和決心。現在是所有關心自由的人組織起來、抗議的時候；當選舉來臨時，當然也要投票」。

衣著新規定 荷爾改打扮

評審團主席兼茱麗葉庇洛仙在記者會也被問及美國境外製作的電影徵收100%關稅的政策，她稱不肯定自己能否回答該問題，尤其需要業界的分析；茱麗葉同時表示明白特朗普嘗試保護自己的國家，「但對我們而言，在歐洲有很強的電影社區，所以我也不知可說些什麼，我想大家都看到他在戰鬥，並嘗試以不同方法拯救美國及保住他自己的利益」。評審之一《傳媒家族繼承人》男星謝洛美史壯（Jeremy Strong）在電影《飛黃騰達》扮演特朗普「師父」羅伊科恩（Roy Cohn），謝洛美形容後者「基本上是虛假新聞和另類事實的始創者，而我們現在正生活在他所創造的後果之中」。

另一方面，大會日前公開衣著新規定，禁止在紅地氈裸露及穿著超長裙襬或設計浮誇的禮服，但不一定要穿著高跟鞋，稱只要款式優雅的鞋子就好。主競賽評審團成員兼金像影后荷爾芭莉（Halle Berry）因此臨時改變打扮，她表示本來計劃穿著印度設計師Gaurav Gupta的禮服出席開幕禮，奈何裙襬太大，所以打消了念頭。不過內地女星萬千惠及德國名模Heidi Klum的晚裝依然有超長裙襬；另外，內地女星趙櫻子及法國女演員Frederique Bel均相當性感，未知有否違反官方規定。