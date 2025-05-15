台灣男星王大陸逃兵風波擴大 陳零九威廉涉偽造文書被捕

戴帽與口罩的陳零九（中）戴上手銬並用衣服包裹被帶到警局。（自由時報）

【明報專訊】涉偽造病歷以逃兵役的台灣男星王大陸今年3月13日入伍，昨日再爆出多名藝人涉嫌逃兵役，台灣警方偵辦閃兵集團，經調查後發現9名演藝圈中人涉案。警方表示，昨日到案的所有嫌犯一樣，都是透過替王大陸造假的陳姓男子，由陳男的犯罪集團替他們製造血壓異常假象，包括組合五堅情成員陳零九（陳志豪）、棒棒堂成員威廉（廖亦崟）、陳大天（陳道賢）、阿虎（吳致任）、李銓（李九慕）、大根（黃亮鈞）、舞台劇演員黃博石、演員陳信維和歌手小熊（陳向熙），事件震驚台灣演藝圈。新北地檢署指揮永和分局與新北市刑大昨日持搜索票兵分多路執行拘提，將朝妨害兵役、偽造文書等罪嫌偵辦。

娛樂組

據台灣傳媒報道，台灣警方昨日就閃兵集團案執行第二次行動，牽涉藝人眾多。陳零九昨早手提電話關機，一度失聯，警方無法掌握其行蹤。直至中午警方在新北市板橋區將他拘提到案，隨後帶到永和區住處搜索，下午3時許，陳零九被帶回永和分局。他雙手遭戴上手銬用衣服包裹，戴黑色帽與口罩，不發一語快速走進分局。日前慶祝38歲生日的陳零九下半年預計發行新專輯，如今捲入逃兵役案，他所屬唱片公司表示：「藝人與經紀公司尊重與配合檢調程序，謝謝媒體各界關心。」

被新北警方列為「閃兵案」調查對象之一39歲威廉，經理人最初回應：「正在了解中，他人目前正在出外景。」其後再回應：「目前威廉正在綠島拍節目，已主動就近至綠島派出所釐清真相，並於最短時間內調整行程回台北主動配合調查，謝謝大家關心。」威廉在社交平台發文：「別擔心，我主動面對配合。」昨午他自綠島搭機回台北，落地後一度進入廁所，直至警方到場才現身。

威廉主動聯繫警方

面對媒體追問是否主動與警方聯繫，威廉簡短回應「是」，未談及逃兵原因，之後抵達刑警大隊駐地，他下車步入刑大時，臉露疲態，但仍展現一絲笑容，面對大批傳媒追訪，他伸手提醒「小心」。他目前已進入筆錄階段，警方將朝妨害兵役、偽造文書等罪嫌偵辦。威廉2022年與體育主播卓君澤登記結婚，婚後育有一子「百香果」，目前卓君澤懷有第2胎，預計7月迎接新生命。威廉捲入逃兵役案，讓外界關注後續發展。

大根承認逃兵致歉

大根經理人公司昨日發聲明，表示大根2023年因當時工作考量，思慮不周而循醫療機構診斷後申請免役，「就此行為造成社會不良示範，大根深感抱歉，若涉有法律責任，也會向司法機關秉實承認，配合一切偵辦。大根就此次事件深表悔意，除了應負的法律責任外，亦將依循日後兵役機關命令依法服役。」

陳大天被警方帶到警局調查，未婚妻劉樸原本要出席經理人公司活動，心情受影響，取消下午活動，她透過經理公司回應，提到婚事不會因陳大天閃兵案受影響，仍維持年底登記結婚。