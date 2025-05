移師亞博重啟演唱會 麥浚龍預告與觀眾零互動

next

【明報專訊】麥浚龍原本去年12月在會展舉行《The Album:In the Name of a Father.》演唱會,因身體不適煞停,早前宣布於6月重啟,移師亞洲國際博覽館。他表示去年因支氣管炎被迫取消開騷,之後為執導電影《風林火山》做後期製作,故延至6月才舉行。移師較會展大的亞博舉行,製作會否不同?麥浚龍表示製作方面要平衡,因應舞台尺寸改良配合不同效果,貫穿整個演唱會的10多條短片早已拍好,歌單亦已決定,不會改變,「今次是舞台劇式演唱會,有別於傳統騷,歌者不會與觀眾互動,會用互動時間配合短片串連成一個故事,有兩條故事線,分別講爸爸和女兒,片中有陳漢娜與密友馬志威之間的故事和問題,二人會有親熱場面」。

麥浚龍身兼演唱會監製,透露跟當電影監製有很大分別,因為做騷時,他要站在台上,不能分身到控制台,幸好團隊曾合作,已有默契,他在前期花多些時間,控制好一切和更改有問題的東西,演出當天交給團隊負責便可。問他哪部分最難?麥浚龍說:「覺得情感方面,去年做了一個跨媒體騷《金榜題名》,故事和氣氛相對較易處理,今次個騷歌曲既要剛強,又有陰柔一面,角色又多、歌曲又多,好難一次過唱足30首歌,只可以唱20多首。」

宣傳《風林火山》未能加場

麥浚龍不肯透露製作費,表示與主辦方合作多次,大家有默契,對方很支持他。為何只演一場?麥浚龍稱主辦單位也問過為何只演一場,因6月要為《風林火山》做宣傳,之後會否加場仍未決定。上次開騷前患支氣管炎,可有陰影?他說:「唔好講,唔講就冇陰影,一講就有。總之會盡量小心,多休息,但不會閉關。」

記者:柯美

攝影:鍾偉茵

場地提供:1881

化妝:Janice Tao

髮型:Powder Room