【開箱】《域外營救》 退役女兵領事館困獸鬥

珍妮古爾索飾演退役女兵，為救失蹤兒子，就算把領事館翻轉亦在所不計。

【明報專訊】《我的最後車友》德國導演基斯頓舒拔（Christian Zubert）自編自導驚慄動作片《域外營救》（Exterritorial），4月30日在影視串流平台Netflix上架至今，蟬聯全球非英語電影收視榜首之餘，同時亦是過去兩周最多人收看的節目。類似歌頌「為母則強」的女性電影，荷李活出品如《母親本色》及《孤島尋蹤》等例子多不勝數，隨着「反覺醒」文化逐漸在美國盛行，且看歐洲影壇會否同受影響。

失常或隱瞞 成為懸念

《域外營救》片長109分鐘，節奏相當明快，故事由德國前特種部隊成員Sara（珍妮古爾索飾）偕6歲兒子Josh到美國駐法蘭克福領事館辦理工作簽證說起，由於輪候時間太長，Sara讓兒子到遊戲室玩耍，她留在大廳繼續等待；相隔5分鐘後，當她折返發現Josh已消失無蹤。令人奇怪的是，雖然保安主管Erik積極提供協助，並代為報警，但證據顯示Sara單獨到場辦理簽證，Josh從未同行，究竟是Sara精神失常？還是職員有所隱瞞？成為全片最大懸念。

劇本最有趣的設定是Sara受到阿富汗服役期間，隊員遇襲、丈夫身亡影響，不單患有創傷後壓力症候群（PTSD），成為單親媽媽更令她容易精神緊張。為了尋回兒子，Sara在領事館內亂碰亂撞，其間誤闖住客區，白俄羅斯女生Kira答應幫忙，條件是要Sara助她離開領事館，對方的神秘背景為拯救行動增添不明朗因素之餘，後來Sara發現有領事館職員捲入毒品交易，更令事態發展變得複雜難測。

抗權威尋真相為主軸

Sara與Kira一度懷疑Erik助手Donovan是幕後主腦，其實一切都跟Sara在阿富汗的軍事行動有關，最後她以玉石俱焚的手段，迫使真兇投降。至於結局如何，在此不贅，只能透露劇本甚多犯駁，觀眾大可視為「爽片」看待，旨在消磨時間，毋須認真計較劇情合理與否。

本地影迷對基斯頓舒拔並不陌生，由他執導或編劇的電影如《我的最後車友》（Tour de Force）及《被消失的公義》（The Collini Case）都曾在港上映，而跟後者一樣，《域外營救》都是以對抗權威、尋找真相為主軸，分別在於後者以動作戲為賣點，增加商業味道，配合Netflix經營風格；雖然劇情帶有批判德國政府漠視退伍軍人及其家屬的社會問題，可惜著墨不多，感覺就如隔靴搔癢。

恍如女主角獨腳戲

《域外營救》可說是女主角珍妮古爾索（Jeanne Goursaud）的獨腳戲，無論是她大鬧領事館、以寡敵眾的動作場面，抑或面對喪夫之痛和兒子失蹤的心理煎熬，她都演得落力，表現亦算稱職。事實上，Netflix觀眾早已透過《蠻戰》、《腥風血岸》及《親愛的孩子》等外語劇，感受到珍妮的演技多變，《域外營救》算是集大成之作，收視報捷並非僥倖。

《域外營救》全片只有領事館一個主要場景，動作戲亦以埋身肉搏為主，槍戰與爆破可免則免，估計與製作成本有關，幸好導演善用現場環境，拍出迷宮般的困獸鬥效果，配合女主角為救愛兒不惜「遇神殺神，遇佛殺佛」的凌厲氣勢，總算達到官能刺激和懸疑效果。