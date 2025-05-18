【娛樂場】《港式流行2》 續發掘各區食買玩攻略

【明報專訊】HOY TV去年12月推出《港式流行》，由阮偉倫（阿倫）與蘇韻姿首次合作擔任主持，最新推出《港式流行2》繼續由兩人發掘各區隱藏食買玩攻略。第二季延續首季的冒險精神，繼續深入發掘香港最具人氣的吃喝玩樂，無論是令人垂涎的潮流美食、全城熱話的娛樂熱點，或是連本地人都意想不到的隱藏玩法及秘點，大家一起體驗這城市最多姿多采一面。

深入體驗港式生活文化

阿倫在《鐵道行》第3季體驗了高原的風土人情後，回歸最熟悉的地方香港，繼續孖住「鬼馬拍檔」蘇韻姿，發掘更多香港好玩之處。「鬼妹仔」蘇韻姿經過半年來在港的體驗，今次他們帶領觀眾走進深夜美食車、秘境酒吧、懷舊唐樓、城市綠洲等不同景點，深入體驗「港式」生活文化的獨特魅力，實行成為探索香港文化的全新指南。

隨着多個大型演唱會在啟德體育園舉行，該區近期成為城中熱話，阿倫與蘇韻姿當然不會錯過，他們在場內發掘了多個好玩之處，當中包括一個相信是全港最大型的室內遊戲場地，有不同遊戲可供選擇。此外，他們亦走訪了區內不同商場的特色餐廳，如室內衝浪餐廳、泰式火鍋店等。他們發現最大驚喜是商場內設有減壓房，供一眾打工仔遇上壓力時，可以入內大叫藉此減壓。

荃灣尋寶 吃出人情味

兩人又到荃灣尋寶，這區歷經歲月蛻變，逐漸發展出多個私人屋苑、商場與商業大廈，但同時亦保留了不少值得細味探索的舊城風貌。不論男女老少，都愛到路德圍「掃街」，品嘗價格親民、地道十足的街頭小食；從香氣撲鼻的糯米糍到鮮味十足的瀨尿蝦湯麵，每一口都吃出人情味。當然也不能錯過南豐紗廠，這座舊工廠華麗轉身成為文創熱點，集合特色小店與個性酒吧，是感受荃灣新舊交融的最佳地點。這一集，兩名主持帶領觀眾一起走進荃灣，尋找那些被時間留下的精彩片段。

走入長沙灣 感受街坊情懷

提起長沙灣，許多人或許第一時間想到工廠大廈與批發服裝店林立，但如果你喜歡老香港那種貼地又有人情味的小社區氛圍，長沙灣或許正是一個值得深度探索的地方。這裏有陪伴街坊多年的老店，座無虛席的雲吞麵店，128層酥皮蛋撻每天新鮮出爐。但同時也有近年冒起的新店，例如來自馬灣的漢堡店，為這個老社區注入新鮮活力與創意。走在這些看似平凡的街道上，你會發現藏着不少驚喜與故事。就讓我們一起走入長沙灣，感受那份獨有的香港街坊情懷。

逢周一至五晚上8時30分，HOY TV 77台