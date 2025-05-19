61歲太太等不及換肝離世 艾威陪伴最後一程 盼妻與愛犬重聚

自從太太入院後，艾威每天在社交平台上載手握拳頭向天的照片，為自己打氣。（網上圖片）

【明報專訊】艾威的太太陳美玲（Lisa）患家族性遺傳多囊肝和多囊腎，數月前突然惡化，惟最後等不及換肝，昨午離世，終年61歲。艾威陪伴愛妻走最後一程，他向《明報》表示太太在後期已開始思緒混亂，未有說話交帶什麼，他跟Lisa說不用擔心他，安心與早年離世的愛犬重聚。

娛樂組

艾威太太Lisa數月前健康突然惡化，出現黃疸、水腫等症狀，留醫排期輪候換肝。他上月透露太太肝臟長大壓實膽管，有惡化傾向，治療方面已沒太大幫助，一定要換肝，「醫生說要盡快，可能必須要在3個月內，否則就大件事」。不過一直未有合適肝臟，艾威本月10日在社交平台發文表示太太情况危急，呼籲熱心人士幫忙捐贈，10多名跟Lisa血型脗合的善心人願意相助，但Lisa因細菌感染未能適時進行移植手術，加上腹腔積水嚴重而被送入深切治療部。

周潤發到醫院鼓勵Lisa

艾威曾透過苗僑偉聯絡Lisa偶像周潤發（發哥），發哥親自到醫院探望鼓勵，約定日後一齊跑步。昨午傳出Lisa因病情惡化離世，《明報》聯絡艾威，他以雙手合十的圖案回應太太死訊，表示Lisa後期已開始思緒混亂，未有說話交帶，「叫她不用擔心我，安心去和Sashimi（離世愛犬名字）重聚」。他透露前日醫生跟他說要有心理準備，因Lisa感染了真菌，他仍希望有奇蹟，前日醫生強調若到後期不用嗎啡，只會增加Lisa的痛苦，用與不用嗎啡結局都一樣，他只好同意，唯一能做到，只有在老婆身邊陪伴她走最後一程。

拍綜藝節目解心結復合

艾威與Lisa於2002年結婚，夫妻情重。Lisa多年前因家族性遺傳多囊肝及多囊腎，曾動手術切除14磅子宮巨瘤，經3次大手術，艾威花百萬元積蓄救妻。兩人走過患難，亦曾出現婚姻危機，2020年艾威突宣布跟太太結束18年婚姻，兩年後二人參加內地綜藝節目《再見愛人2》，透過節目重新認識對方，逐步解開心結，破鏡重圓復合。

艾威節目中說出結束婚姻原因，稱難忍患有多囊肝的Lisa不愛惜身體，經常打通宵麻將，雙方談判多次不果，忍痛提出離婚，二人分開後，因正值新冠疫情，一再拖延往辦離婚手續。拍攝期間Lisa因不適應，因高山反應病倒，虛弱插喉躺在牀上，艾威憂心握着太太的手重複承諾：「不離婚了。」令Lisa好開心。艾威表示過去會有一些新想法，但覺很多時不用太堅持，對鏡頭向Lisa說「我愛你」。兩人在鏡頭前甜蜜親吻及擁抱。當夫妻以為可以攜手相度餘生，Lisa年初卻病情惡化。

加盟直播團隊掙醫藥費

艾威為搵錢幫老婆醫病，月前獲好友苑瓊丹穿針引線加盟直播團隊工作，老闆破例墊支50萬酬金應急。他企足9小時落力做直播，並每天在社交平台上載手握拳頭向天照片，寫上「好好感謝和捉緊每一天」為自己打氣，不過Lias最終因病撒手人寰。