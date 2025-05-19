《中年3》劉洋目標半年減40磅 張與辰10個月零收入損失6位數

【明報專訊】譚輝智、支嚳儀、張與辰、劉洋、趙浚承、李金凱和黃博等昨日在電視城錄影《中年好聲音3紅白大戰》，對於譚詠麟（校長）替季軍劉洋未能奪冠感不值，劉洋多謝校長支持，奈何決賽情緒太高漲唱錯歌詞，也覺可惜，但總算達成任務。明星足球隊成員趙浚承帶劉洋和李金凱入會，「劉洋很崇拜校長，金凱又喜歡踢波，帶他們去試腳，獲校長和黃日華認可，邀請加入，賽後更圍在球場合唱《朋友》」。李金凱表示能跟校長踢波和唱歌非常開心，爆當前鋒進攻時，不時被踢後衛的劉洋出茅招攔阻兼拉住，劉洋笑說：「我不單拉住他，甚至會抱住他。」

「中三生」羅逸軒的嫲嫲早前過身，趙浚承一直陪伴渡過低潮，獲網民讚「第一暖男」。他表示大家是好朋友，常一起健身及消夜。劉洋聞言說有興趣跟趙浚承去健身，自爆參加《中年3》海選時體重約200磅，賽後增至230磅，笑言香港太多美食，尤其燒鵝好好味，希望半年內減到190磅，有更好狀態應付公司安排的工作，若他沒法達標減肥，會遵照李金凱所言穿比堅尼拍寫真。

支嚳儀拒認師姐

「中一生」支嚳儀與「中二生」譚輝智以隊長身分帶領「中三生」分紅白兩組鬥唱歌，支嚳儀不肯認師姐，笑言論資排輩，屬譚輝智和張與辰後輩，「輝智年紀大過我，與辰一早入行」。張與辰獲獎後即接到商演工作，將帶隊到內地旅遊，「很開心，因參賽10個月以來都沒收入，更推掉4個音樂監製工作，損失達6位數港元，不過覺得犧牲少少也值得，歌手工作停擺10年，今次參賽換回想做的事，相信未來掙得番失去的金錢」。周吉佩透露接到張與辰斟洽到馬來西亞開騷，張與辰稱早前跟對方組「良辰吉日」合唱，擦出火花，大家希望有後續發展，「我們想去不同地方演出，暫時讓我休息一會，稍後再研究。」

有指張與辰想推薦家姐參加《中年好聲音4》，他稱開玩笑，反而有嘗試說服媽媽參賽，但母親見他很艱辛嚇怕了，「媽媽說將來等我再開演唱會，才上台做表演嘉賓」。譚輝智和支嚳儀笑言有推薦家人參加《中年4》，但家人怕醜又怕辛苦。《中年好聲音》系列新人輩出，支嚳儀不擔心影響公司削減資源，認為有更多喜歡音樂的人加入大家庭是好事，令品牌擴大，變得更好玩。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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