首與羅拔柏迪臣合作 演產後抑鬱媽 珍妮花羅倫斯被看好五戰奧斯卡

【明報專訊】第78屆康城影展前日輪到金像影后珍妮花羅倫斯（Jennifer Lawrence）首次與《吸血新世紀》羅拔柏迪臣（ Robert Pattinson）合演的競賽片《Die My Love》首映，片中前者飾演受產後抑鬱症所苦的媽媽，映後除贏得現場觀衆9分鐘掌聲之外，不少影評看好她可第五度問鼎奧斯卡。另一參賽片《Nouvelle Vague》由《情留半天》李察連卡特（Richard Linklater）執導，講述經典法國片《斷了氣》（另譯《慾海驚魂》）拍攝經過，觀衆熱烈鼓掌11分鐘，《從前，有個荷里活》導演塔倫天奴（Quentin Tarantino）更一天內看了兩次。

《Die My Love》角逐康城影展最高榮譽金棕櫚獎，由《我兒子是惡魔》蘇格蘭女導演蓮妮南斯（Lynne Ramsay）操刀，講述羅拔柏迪臣與珍妮花羅倫斯飾演的夫婦從紐約搬到荒野居住，珍妮花遭產後抑鬱吞噬並徹底摧毁，描繪其心理崩潰過程。

英國《衛報》給《Die My Love》4星（5星滿分），指珍妮花羅倫斯精彩詮釋「因丈夫不忠而病情加劇的躁鬱症女性，在蓮妮南斯強力指導下展現出色演技」。BBC指此片探討產後抑鬱的心理狀態，認為珍妮花表現比過往更加出色。IndieWire看好她可在康城封后，Daily Beast則期待她再次問鼎奧斯卡。現年34歲的珍妮花過去四度角逐金像獎，2013年憑《失戀自作業》首度在奧斯卡封后。

珍妮花羅倫斯穿著白色長裙踏上康城紅地氈，並與羅拔柏迪臣合照，後者卻踏上其裙襬，阻止她前行，兩人因而大笑起來，離開戲院後珍妮花已換上另一套黑色晚裝。珍妮花的畫廊老闆丈夫Cooke Maroney陪伴她到場，未知是否觀衆反應好，鮮有跟丈夫放閃的珍妮花，未有理會衆多傳媒在場，兩人擁吻。珍妮花2019年結婚，2022年誕下兒子，早前再添丁。另外，曾演出蓮妮南斯《我兒子是惡魔》的《閃電俠》艾薩米勒（Ezra Miller）因傷人及盜竊多次被捕，已終止演藝工作多時，據美媒報道，身穿酒紅色西裝、留長髮及戴上畫家帽的他亦到場看首映，但未有應攝影師要求停下拍照。

塔倫天奴連看李察新片兩次

李察連卡特執導的競賽片《Nouvelle Vague》跟《Die My Love》同日首映，法國男星紀堯姆馬碧克（Guillaume Marbeck）和柯布利杜林（Aubry Dullin）、《喪屍樂園：連環屍殺》女星素兒杜治（Zoey Deutch）分別扮演法國新浪潮名導演尚盧高達（Jean-Luc Godard）、法國男演員尚保羅貝蒙多（ Jean-Paul Belmondo）和美國女星珍茜寶（Jean Seberg）；《斷了氣》是高達成名作，《Nouvelle Vague》講述他拍攝該片始末，包括沒有劇本、折騰演員，以及跟投資方幾乎鬧翻等。據美媒Deadline報道，前日在康稱首映後，現場觀衆起立鼓掌11分鐘。跟李察連卡特同樣於1990年代美國獨立電影浪潮崛起的塔倫天奴，更在8小時內看了兩次《Nouvelle Vague》，並在首映禮後跟李察擁抱，以示支持對方。