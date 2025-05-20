趙寶兒首談《山寨人生》夭折 深信努力有回報

【明報專訊】《戀愛不可抗力》趙寶兒與《還魂》李宰旭合演影視串流平台Netflix韓劇《吞金》上周五（16日）首播，故事講述失蹤12年的富商之子突然現身，自稱失去記憶，究竟他來尋親還是尋仇？趙寶兒為宣傳新劇，昨在首爾接受韓媒訪問。

趙寶兒去年10月與圈外男友結婚，《吞金》成為婚後首部公開劇集。談到新婚感受，她表示揭開人生新一頁，計劃生兒育女，組織和睦家庭；又指自小對婚姻有憧憬，卻礙於演員身分，唯有盡量推遲婚期。問到有否度蜜月？她坦言沒此打算。趙寶兒大讚丈夫靚仔，笑言：「跟我結婚好像有點可惜。」自爆夫妻一起收看《吞金》，雖不清楚丈夫反應，至少不介意她演愛情戲。

趙寶兒與《淚之女王》金秀賢合演另一串流平台Disney+劇集《山寨人生》，因後者爆出醜聞而無限期擱置，她表示：「我的意見可能對某些人造成傷害，因此少說為妙。」但她承認為《山》劇籌備已久，也投入許多感情，「我相信總有一天，大家會看到我付出的努力，也深信會有好的結果」。

提起金秀賢，YouTube頻道「橫豎研究所」及金賽綸代表律師早前在記者會上暗示金秀賢或所屬事務所有買兇殺人之嫌，韓媒昨日引述韓國駐紐約總領事館發言人稱，當地最近並沒韓國人涉殺人未遂而被捕，又指當地執法部門亦沒有相關案件通報，亦未接獲FBI調查韓國人在紐約遇襲的通知。反而韓國警方正調查「橫豎」及金賽綸遺屬涉嫌誹謗等罪行。

文：蘇珮欣