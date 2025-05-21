落場維持秩序成觀眾「打卡點」 楊證樺構思成立藝人保安團隊

【明報專訊】TVB「綠葉王」楊證樺轉行做保安成網上熱話。今年4月啟德體育園舉行七人欖球賽，他被發現穿上制服在場邊巡邏。後來楊證樺解釋是安全管理公司Clement Shield老闆之一，自己也落場執行工作。隨後Coldplay、謝霆鋒、五月天於啟德舉行的演唱會皆見他蹤影，他更為體育園拍了多條短片提醒入場須知。在五月天演唱會中，有藝人加入團隊，包括黎振燁與楊證樺太太沈可欣，他們在場內成「打卡點」，邊維持秩序又跟觀眾合照。楊證樺接受《明報》訪問，透露公司緣起5年前劇集《機場特警》，正構思成立藝人保安團隊「ASU（Artists Security Unit）」。

娛樂組

楊證樺的安全管理公司拍檔是黎家智，據資料顯示，黎家智是前警司，曾任機場特警組主管。楊證樺透露拍無綫劇《機場特警》時認識了該劇顧問黎家智，同劇演員有張振朗、蔡思貝及黎振燁等，楊證樺跟黎家智成為朋友，後來拍檔開了這間安全管理公司。

邀黎振燁加入 「無揀錯人」

楊證樺稱由藝人成立的「ASU」是新構思，他邀請黎振燁加入團隊，覺得他條件合適，他說：「開頭見到他工作的時候有少少緊張，之後便適應了，有不少五月天粉絲找他影相，他也從容面對，亦執行控制秩序工作，我覺得無揀錯人。」他透露已有不少人加入團隊，詳細內容留待正式公布，又稱會邀《機場特警》的隊友加入，笑言有可能會見到張振朗、蔡思貝。

「不需惡形惡相去管制」

楊證樺表示其安全管理公司有異於保安公司，因保安予人印象有對抗性，他的公司做安全管理，觀眾參加演唱會、大型活動也是娛樂，故在安全情况下大家enjoy最開心，不需要惡形惡相去管制。

楊證樺在演唱會場地現身受歡迎，他控制排隊人流時會搞氣氛，有網民睇謝霆鋒演唱會，在小紅書分享排隊入場時，楊證樺帶頭唱歌。也有網民拍攝短片，楊證樺友善地提醒觀眾注意安全，不要跨區或影響其他觀眾，又叫大家enjoy the show。問到成了場地的「打卡點」？楊證樺表示不介意，最緊要大家安全又開心睇騷。

多項投資 有寵物醫院美容公司

入行近30年的楊證樺早年跟家人移居美國，在當地參加新秀奪冠後，被介紹返港加入TVB。他有生意頭腦，現在是安全管理公司老闆外，也有其他投資，包括寵物醫院、牙科醫院、生命寶石及美容公司。