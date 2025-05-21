【娛樂場】《刑偵12》監製：林保怡張振朗愈演愈有戲

【明報專訊】林保怡2004年憑《金枝慾孽》奪視帝，2011年主演《天與地》後離開TVB，拍電影及數部ViuTV劇，並主力在內地發展。相隔10多年再拍TVB劇《刑偵12》，林保怡的演技已毋需以獎項證明，他揀選接拍的劇也令觀眾有信心，今次《刑偵12》跟TVB再合作，是因為鍾澍佳；兩人在活動上碰面，鍾澍佳跟林保怡分享《刑偵12》的故事，終於等了3年才合作。

不一樣的雙雄探員

鍾澍佳是《刑偵12》總監製，另一監製是巢志豪，他稱一般雙雄片角色都是一正一邪，或兩個都是正氣警探，聯手破案，《刑偵12》林保怡與張振朗所演的雙雄探員不一樣，林保怡演丁洛風欣賞刑凱（張振朗飾）的能力，但刑凱有解離症，是一個計時炸彈。他們要合力破案，關係時而互相幫助，亦會互相傷害。林保怡所演的是度身訂做高難度角色，出名演出認真，跟他合作的人要打醒十二分精神，由他牽頭令每場拍攝做到最好。

《刑偵12》拍攝前，創作團隊跟演員花時間傾角色，巢志豪說：「林保怡是一個可以融合整場戲的演員，帶領其他演員依照劇本guideline，即場修改對白，希望在最短時間內將一場戲適當調整。」近日此劇宣傳時，跟林保怡有對手戲的演員也會提到拍攝時被要求丟開劇本去演。巢監製稱這拍攝模式是第1、2、3 take也會有變動，例如張振朗跟林保怡的對手戲，兩人不是NG，而是「交手」後受對方演法啟發，認為自己演繹可以有所提升，令這場戲拍得更好，兩人的對手戲每個take可能也有變動，並且是不斷提升，愈演愈有戲。

吳業坤張振朗神同步

張振朗跟吳業坤的角色也是大挑戰，張振朗劇中擁有兩種人格，由吳業坤飾演第二人格阿賢，兩人有不少對手戲，演繹患者的心理狀態。巢監製稱這種安排會讓觀眾更了解解離病患者的狀况及切換，不過對演員來說是增加演繹難度。主人格的刑凱為人冷漠無情，在任何人眼中只會查案，阿賢會用另一種角度協助刑凱查案，亦會處理刑凱的情感問題。拍攝時張振朗與吳業坤要有很多溝通，有些場口需要振朗講完一句對白，接着由吳業坤講下一句對白，加上後期製作與剪輯，兩人神同步，猶如同一個人說話。

犯「新七宗罪」遭行刑

故事開始，一宗連環兇殺案，將重案組警司丁洛風、督察刑凱聯繫一起，緝兇過程中，刑凱被迫找上舊冤家、心理學家楊芷菲（傅嘉莉飾）幫忙，三人抽絲剝繭，發現兇手是一整個殺手組織，以神秘網站提倡的「新七宗罪」佈局，向每個犯下「新七宗罪」的人行刑，也鎖定兇手與掌握這城市經濟命脈的希業集團有關。刑凱萬萬沒料到，迎接他的還有一段不堪回首的過往，令他陷入困境；洛風從外國歸來的親姊丁少芸（陳法蓉飾）藏着不可告人的陰謀，令他查案增添波瀾，更面臨正義和親情的兩難抉擇。

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