7場紅館騷開鑼 金毛林峯chok爆登場曬麒麟臂

next

【明報專訊】林峯相隔9年再踏紅館舞台,舉行一連7場《GO WITH THE FLOW林峯演唱會LF LIVE IN HONG KONG 2025》,昨晚開鑼,一班圈中好友送花籃祝賀演出成功,包括老竇「陳占」郭富城和「秋哥」任賢齊。他特別染了一頭金髮,穿著背心曬麒麟臂,還有露背裝大騷操肌成果,並以招牌chok爆甫士勁歌熱舞,令全場觀眾尖叫不停。

記者:柯美

攝影:劉永銳

林峯下午先與工作人員及嘉賓周秀娜在紅館停車場位置舉行拜神儀式,祈求一切順利,不少粉絲到場應援。林峯心情大好跟在場歌迷打招呼,又走近為他們簽名。戴着口罩的周秀娜誠心上香,她與林峯因合作《黑金風暴》成為好友。

「秋哥」任賢齊叫食多碗叉燒飯

電影《九龍城寨之圍城》兄弟胡子彤、吳浩康、張蔓莎與湯君慈現身捧場。大批圈中人送花籃祝賀演出成功,包括在《九龍城寨》飾演「陳洛軍」林峯父親「陳占」的郭富城,還有「秋哥」任賢齊、「信一」劉俊謙與女友蔡思韵,還有好兄弟吳卓羲、謝天華、陳山聰、謝霆鋒、張敬軒、何超蓮、宣萱、容祖兒、蔡卓妍、成龍、楊千嬅與丁子高、吳君如、鄭伊健,以及第13期訓練班仝人,包括楊明、徐榮和李忠希等。其中「秋哥」任賢齊的花籃寫着:「洛軍:食多碗城寨叉燒飯,跟住chok爆紅館!秋哥撐你!」場外設攤位售賣紀念品,包括T恤、CD、環保袋、蠟燭和帽等,吸引觀眾大排長龍購買。

登場歌衫設計師為Lady Gaga設計服裝

演唱會晚上8時35分開騷,開四面台,全場爆滿。染了一頭金髮的林峯,身穿為美國百變天后Lady Gaga設計服裝的設計師Robert Wun打造的黑色閃亮連身褲加黑手套,配白色長大褸升上舞台,獻唱《愛在記憶中找你》為演唱會揭序幕,其間有煙火效果,林峯興奮大聲問觀眾:「Are you ready?」接着除去大褸,大騷麒麟臂和背肌,在10多名舞蹈員伴舞下,勁歌熱舞唱出《Not Done With You》和《Chok》,炒熱全場氣氛,之後換上一身皮衣再現身舞台,唱出多首歌曲,還擺出多個招牌chok爆甫士,全場觀眾瘋狂歡呼尖叫。