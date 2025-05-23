《世上最爛的人》導演康城參賽新片 15分鐘掌聲搞喊女主角艾莉芬寧

雲朗妮韋斯維夫（右）4年前在康城影展封后，今年可會輪到艾莉芬寧（左）？（Getty Image）

【明報專訊】第78屆康城影展邁向尾聲，主競賽單元前日分別有《世上最爛的人》約謙特艾爾（Joachim Trier）與《倫敦生之慾》奧利華赫曼雷斯（Oliver Hermanus）兩名導演的新片《Sentimental Value》及《The History of Sound》首映，前者反應熱烈，據美媒報道，現場觀衆鼓掌超過15分鐘，令有份演出的《搖滾詩人：未知的傳奇》艾莉芬寧（Elle Fanning）感動落淚；熱情觀衆則向《The History of Sound》男主角保羅麥斯卡（Paul Mescal）高呼「我們愛你」。

挪威導演約謙特艾爾舊作《世上最爛的人》2021年曾參加康城影展，為女主角雲朗妮韋斯維夫（Renate Reinsve）帶來影后殊榮，以《Sentimental Value》捲土重來，約謙與雲朗妮再次合作之外，還有《沙丘瀚戰》施達倫沙士格（Stellan Skarsgard）及艾莉芬寧加盟。新片講述施達倫扮演的過氣導演準備東山再起，並與兩名關係疏離的女兒重新聯繫，又邀請女兒雲朗妮參演新片，後者拒絕，並發現角色旋即交到荷李活新星艾莉芬寧手上。據Variety及Deadline等美媒報道，《Sentimental Value》放映後，現場觀衆起立鼓掌逾15分鐘，刷新《變鈦》法國女導演茱莉亞迪古諾（Julia Ducournau）新片《Alpha》獲11.5分鐘掌聲的紀錄；部分觀衆更向艾莉芬寧興奮歡呼，感動得她熱淚盈眶，並與導演約謙特艾爾擁抱。掌聲止息後，約謙表示非常感動，稱參與此片的台前幕後奮鬥多年，「布紐爾（Luis Bunuel，《青樓紅杏》西班牙名導）不是有句話說：『我為朋友拍電影。』感覺今晚你們全都是我的朋友」。

觀衆向保羅麥斯卡示愛

前晚另一齣入圍主競賽電影《The History of Sound》首映，由奧利華赫曼雷斯執導，《帝國驕雄II》保羅麥斯卡伙拍《挑戰者》佐斯奧康納（Josh O'Connor）主演，不過後者正趕拍史匹堡（Steven Spielberg）執導新片，所以未能到場，宣傳重任落在保羅身上。不少圈中人現身支持，包括保羅的歌手女友Gracie Abrams、《狂野時速》米雪路芝姬絲（Michelle Rodriguez）、《自殺特攻：超能暴隊》卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）、《淘金殺手》尊萊利（John C. Reilly）及台灣女星林志玲等。

《The History of Sound》講述兩男的感情及對音樂的熱愛，1919年夏天共赴新英倫蒐集民謠歌曲的經過。據美媒Deadline報道，電影放映完畢後，現場觀衆起立鼓掌9分鐘，更有觀衆向保羅麥斯卡大叫「保羅，我們愛你」。據報片中的民謠歌曲大多清唱，似乎對觀眾產生了巨大影響，映後不少男士在哼唱片中的旋律。

阿桑奇紀錄片首映

《搖滾樂之王》尤真謝力奇（Eugene Jarecki）執導的紀錄片《The Six Billion Dollar Man》，參加康城影展「特別放映單元」，講述維基解密創辦人阿桑奇（Julian Assange）如何抵抗被引渡至美國的經過。阿桑奇和尤真均現身首映禮，該片原定今年1月在辛丹斯電影節世界首映，後因「發展突變」而撤片。